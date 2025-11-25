اجازه خروج دکل میدان گازی مختار یاسوج را نخواهیم داد

فتاح محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون انتقال دکل میدان گازی مختار یاسوج به استان دیگری، گفت: این دکل در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه با تلاش استاندار و دستگاه‌های مربوطه با هزینه سنگین و شرایط دشوار به استان منتقل شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه انتقال این دکل به جای دیگری منتفی است، افزود: مصوبه شورای تأمین در این رابطه ابلاغ شده که هزینه سنگینی برای انتقال و استقرار آن توسط استان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این پروژه برای حداقل چهل خانوار ایجاد اشتغال مستقیم کرده است، ادامه داد: میدان گازی مختار می‌تواند ناترازی گاز در استان و استان‌های همجوار را در آینده مرتفع کرده و نیازمندی‌های را پوشش دهد لذا استقرار و عملیاتی شدن این پروژه به یک مطالبه عمومی و ضرورت تبدیل شده است.

محمدی با تأکید مجدد بر تثبیت موقعیت دکل، تاکید کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان‌های کمتر توسعه یافته است و بر اساس ضرورت و اولویت‌های توسعه‌ای، اجازه نخواهیم داد این دکل که مستقر شده و در آستانه ارائه خدمات است، از استان خارج و به جای دیگری انتقال داده شود.

وی با بیان اینکه تلاش بخش خصوصی و دولتی در برای تحقق عدالت اجتماعی در مناطق نیازمند حمایت است، اضافه کرد: مدیریت استان بر حفظ و بهره‌برداری از این ظرفیت تأکید دارد.