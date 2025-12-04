به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی عصر پنج شنبه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های استان پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: ۹۵ درصد از زیرساخت‌های فرهنگی، رفاهی، اقتصادی و آموزشی استان مربوط به دوران پس از انقلاب اسلامی است و مردم ما قدردان و قدرشناس انقلاب هستند.

وی افزود: در دوران طاغوت، تحت فشار و شرایط تحمیلی آن حکومت، فریاد مردم بلند بود و درگیری‌های متعددی داشتیم، اما امروز شاهد شکوفایی در عرصه‌های مختلف هستیم.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان محرومیت نسبی استان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران و نیز ظرفیت‌های مادی و معنوی که استان داراست، مردم بیشتر از این‌ها احساس می‌کنند محروم و مظلوم مانده‌اند. در حوزه‌های مختلف احساس می‌شود می‌شد بهتر از این‌ها کار کرد.

وی حضور رئیس‌جمهور در استان را مایه خیر و برکت دانست و به تشریح مهم‌ترین مطالبات و مشکلات استان پرداخت.

مطالبات زیرساختی و عمرانی

آیت‌الله حسینی با اشاره به مشکلات ارتباطی گفت: بسیاری از جاده‌های اصلی و ارتباطی ما با استان‌های همجوار هنوز چهار خطه نشده و صعب‌العبور است و این خود مانع ورود سرمایه‌گذار به استان است. جناب آقای رئیس‌جمهور، اینجا دستور عاجل حضرتعالی را می‌طلبد.

وی افزود: فرودگاه ما تنها سه پرواز در هفته در مرکز استان دارد که دردی از دردهای استان، خصوصاً مرکز استان، را روا نخواهد کرد و این از مشکلات جدی است.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان مشکلات حوزه آب گفت: سدهایی در استان ما احداث شده با ظرفیت‌های بالا؛ مانند سد کوثر، مارون و چم‌شیر، اما بهره‌مندی استان ما از این سدها اندک است.

وی تاکید کرد: هرچند سد که برای خود استان لحاظ شده، مانند سد آبریز، سد تنگ سرخ، آب‌گیر از رودخانه دشت روم به سد شاه زاده قاسم (ع)، سد آبریز و سد سرپری، با مشکلات قانونی و مالی جدی مواجه شده‌اند و سالیان متمادی است که مردم چشم‌انتظار بهره‌برداری هستند. پروژه پمپاژ دهدشت غربی نیز قریب بیست سال است به بهره‌برداری نرسیده است.

آیت الله حسینی با ابراز نگرانی درباره محیط زیست کوه دنا گفت: مردم ما نگران کوه دنا هستند؛ کوهی که هویت منطقه، برف‌گیر، باران‌آور و سرچشمه بسیاری از سدهای اطراف و آب‌های روان است زیرا ترس این است که با احداث سد خرسان ۳ و ماندگان تغییرات اقلیمی صورت گیرد و دمای هوای منطقه بالا رود و شرایط زیست‌محیطی تغییر کند.

مطالبات حوزه نفت و گاز و صنعت

وی در ادامه به مطالبات بخش نفت و گاز پرداخت و تصریح کرد: میدان گازی مختار از دغدغه‌های مردم مرکز استان است که تقاضا داریم دستور تعجیل در آغاز عملیات حفاری و بهره‌برداری آن را صادر فرمائید. احداث مجتمع فرهنگی، تفریحی، ورزشی و گردشگری توسط شرکت نفت در یاسوج از دیگر توقعات مردم است.

امام جمعه یاسوج افزود: یکی از نگرانی‌های مردم، طولانی شدن بهره‌برداری از طرح‌های اجرایی است؛ سالیان متمادی، گاهی بیست یا پانزده سال گذشته اما هنوز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. لذا حضور شرکت‌های توانمند و هلدینگ‌هایی مانند «شستا»، «توسعه ملی» (امید)، «خلیج فارس» در اجرای طرح‌ها از ضرورت‌هایی است که محتاج دستور عاجل حضرتعالی است.

وی خواسته‌های دیگری را نیز برشمرد: تأسیس و تشکیل شرکت بهره‌برداری نفتی گازی یاسوج با توجه به میدان‌های نفتی «شوروم»، «ریگ» دودرو و میدان‌های گازی مختار و مناطق سردسیری، از دیگر مطالبات مردم است.

آیت الله حسینی گفت: اختصاص ۳۰۰ هزار بشکه از چاه‌های نفتی استان جهت تأمین خوراک پالایشگاه‌های متقاضی سرمایه‌گذاری، صدور دستور برای احداث کارخانه تولید کود فسفاته بر اساس بزرگ‌ترین معدن فسفات کشور در چرام، تخصیص تهاتر نفت به استان جهت اجرای پروژه‌های عمرانی یاسوج و اختصاص پنجاه درصد از ظرفیت گاز استحصالی میدان گاز مختار به صنایع پایین‌دستی.

مطالبات فرهنگی و اجتماعی

وی سپس به مسائل کلان کشور و فرهنگی پرداخت و گفت: جلوگیری از تورم فزاینده، کنترل بازار، درمان ریشه‌های تورم و کاهش نرخ بهره پولی از حضرتعالی توقع می‌رود. مردم نگران مسئله عفاف و حجاب و اقدامات سازمان‌یافته تخلف از آن هستند که روزبه‌روز افزایش می‌یابد و مردم معترض هستند، قریب به اتفاق مردم ما معتقد به مسئله حجاب هستند؛ گروهی اندک فضا را نگران کرده‌اند. لذا از محضر حضرتعالی تقاضا داریم دستورات و تدابیر لازم را صادر کنند.

امام جمعه یاسوج افزود: حمایت از مسئله ازدواج و فرزن آوری، همان‌طور که حضرتعالی دستور داده‌اید، از توقعات مردم است. رصد و کنترل فضای مجازی مخرب و ولنگار که فرهنگ و باورهای دینی و اخلاقی مردم را هدف قرار داده، ضروری است.

نیازهای فوری آب شرب و اماکن فرهنگی-مذهبی

وی در بخش دیگری از مطالبات زیرساختی گفت: رساندن آب شرب به چهار شهر دهدشت، لنده، لیکک و چرام که سالیان سال به همین حالت مانده است، از نیازهای فوری است.

آیت الله حسینی بیان کرد: همچنین تأمین اعتبارات لازم جهت زیرساخت‌های فرهنگی، مساجد، حوزه‌های علمیه، امامزادگان، مدارس و دانشگاه‌ها که نقش بسیار مهمی در ارتقای فرهنگی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و انسجام ملی کشور دارند، خصوصاً مساجد مرکز استان که با توجه به مهاجرت‌های گسترده به شهر و پدیده حاشیه‌نشینی، نیاز به نگاه ویژه‌ای دارند.