تسریع در آغاز عملیات اجرایی راه آهن اقلید - یاسوج ضروری است

ستار هدایت خواه به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: راه آهن اقلید - یاسوج از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود.

وی بیان کرد: اعتبارات ویژه برای آغازعملیات اجرایی این پروژه ملی به پیوست بودجه امسال پیش بینی شده و لازم است کمیسیون 32 در اجرای هرچه سریعتر آن تلاش کند.

هدایت خواه، فراهم شدن فرصتهای شغلی، توسعه بخش خصوصی، حضور سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری، خروج کهگیلویه و بویراحمد از برخی بن بستهای ارتباطی و توسعه همه جانبه در بخش های مختلف را از مهمترین فواید پروژه راه آهن اقلید - یاسوج عنوان کرد.

نماینده بویراحمد و دنا همچنین از پیگیری خود برای اجرای بهره برداری از یک میدان ذخیره گازی در منطقه "مختار" شهرستان بویراحمد خبر داد.

وی مهمترین فواید میدان ذخیره گازی "مختار" بویراحمد را فراهم شدن فرصتهای متعدد شغلی و سرمایه گذاری برای رفع محرومیت منطقه عنوان کرد و افزود: با اجرایی شدن میدان ذخیره گازی منطقه مختار می توان شاهد تحولی شگرف در بخشهای اقتصادی و اجتماعی این شهرستان بود.

هدایت خواه همچنین بر راه اندازی پل دوم رودخانه "بشار" در یاسوج تاکید کرد و گفت: ایجاد این پل یکی از راهکارهای اساسی برای رفع مشکل ترافیک و تسریع در شبکه حمل و نقل شهر یاسوج است.