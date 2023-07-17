میدان گازی مختار شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکتشاف این میدان، به سال ۱۳۹۱ بر می‌گردد که پس از ۱۱ سال انتظار و کش و قوس‌های فراوان، این میدان گازی در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد.

میدان گازی مختار یاسوج با تولید بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ذخیره شده در ۱۰ کیلومتری این شهر یاسوج قرار دارد و یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود.

طبق نظر مهندسان حوزه انرژی، گاز ذخیره شده در این میدان گازی می‌تواند گاز طبیعی مورد نیاز استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بخشی از استان‌های همجوار از جمله اصفهان و چهارمحال و بختیاری را تا ۱۰۰ سال آینده تأمین کند.