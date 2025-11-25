به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر سه شنبه، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در آرامش اجتماعی گفت: در شرایط بحرانی، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع نخستین ابزار مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از گسترش شایعات است.
وی با اشاره به انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی درباره تعطیلی مدارس بهدلیل آلودگی هوا و موج آنفلوآنزا طی شب گذشته افزود: هر بار که اطلاعرسانی رسمی با تأخیر انجام شده، زمینه برای گسترش اطلاعات غیرواقعی فراهم شده و آرامش روانی مردم آسیب دیده است. به گفته حبیبی، وقتی شاخص آلودگی هوا در شرایط اضطرار قرار ندارد، باید این موضوع با صراحت برای مردم توضیح داده شود تا از تداوم شایعات جلوگیری گردد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: سلامت مردم در صدر اولویتهای تصمیمگیری استان قرار دارد و اگر شاخصها وضعیت اضطرار را نشان دهند، تعطیلی مدارس یا ادارات بدون تأخیر اعلام خواهد شد. وی همچنین از دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداران، آموزش و پرورش و مراکز بهداشت خواست گزارشهای روزانه درباره آنفلوآنزا را بهصورت منظم ارائه کنند و تمهیدات لازم برای تأمین واکسن و دارو در مواقع ضروری را بیدرنگ اتخاذ کنند.
تعیین تکلیف خسارات جنگ ۱۲ روزه و ضرورت اقدام فوری دستگاهها
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و خسارات ناشی از آن بر واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و خودروهای آسیبدیده، بر ضرورت تسریع در برآورد و پرداخت خسارات تأکید کرد و گفت: تمام دستگاههای مسئول باید ظرف یک هفته گزارش دقیق و مستند خسارات را به مدیریت بحران استان تحویل دهند تا هیچ شهروندی در بلاتکلیفی نماند.
وی از سازمانهای مدیریت بحران، بنیاد مسکن، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و شرکتهای بیمه خواست اقدامات عملی برای جبران خسارات را آغاز کنند و نتایج را بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند.
استاندار کرمانشاه همچنین دستور داد بازدیدهای میدانی از تجهیزات و آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران از جمله راهداری، شهرداریها، دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر انجام شود و گزارش جامع آن هرچه سریعتر ارائه گردد.
وی خاطرنشان کرد: فرمانداران باید در شهرستانها تیمهای پایش بحران تشکیل دهند و جلسات ستاد شهرستانی را فعال کنند زیرا بحرانها مستقیماً با جان و امنیت مردم ارتباط دارند. به گفته حبیبی، مدیریت بحران باید بر پایه اعتماد عمومی و اطلاعرسانی سریع و قابل اتکا بنا شود تا استان در مواجهه با هر وضعیت غیرمترقبه آماده واکنش را داشته باشد.
