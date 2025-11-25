به گزارش خبرنگار مهر، حسن طیبی صبح سه‌شنبه در نشست بررسی عملکرد دوساله اداره کل ورزش و جوانان فارس در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس آمار اعلام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون، ورزش ایران موفق به کسب هشت قهرمانی آسیایی و جهانی شده است. در مسابقات المپیاد ورزشی، ورزشکاران کشور در حوزه آقایان موفق به کسب مقام سوم در پنج رشته ورزشی شدند.

طیبی افزود: در بازی‌های کشورهای اسلامی که در عربستان سعودی برگزار شد، چهار نماینده ایران در رشته‌های کشتی، والیبال و شنا حضور داشتند و موفق به کسب هشت مدال شامل برنز، طلا و نقره شدند. به طور کلی، در هفتاد و هشت عنوان رقابتی در سطح آسیا و جهان، ورزشکاران فارسی در رشته‌های مختلفی چون وزنه‌برداری، تکواندو، کشتی، هندبال، بوکس، والیبال، شنا، شمشیربازی، بسکتبال، تنیس روی میز و دوچرخه‌سواری و … به کسب مدال و مقام نائل آمدند.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس تصریح کرد: در مسابقات بحرین نیز پانزده شرکت‌کننده ایرانی حضور داشتند. در بخش استعدادهای برتر، ورزشکاران کشور در رشته‌های مختلف در مجموع ۹۲ مدال شامل ۲۶ طلا، ۲۸ نقره و ۸ برنز به دست آوردند.