به گزارش خبرنگار مهر، رحیم خداجو، صبح سهشنبه در نشست خبری بررسی عملکرد دوساله اداره کل ورزش و جوانان فارس، گفت: این اداره در مجموع عملکرد ورزشی کشور درخشان ظاهر شد و توانست رتبه سوم المپیاد استعدادهای برتر را در بخش پسران و دختران کسب کند.
وی با اشاره به دستاوردهای ورزش استان فارس ادامه داد: صعود تیم فجر شهید سپاسی شیراز به لیگ برتر فوتبال، قهرمانی تیمهای هندبال پسران و دختران در لارستان و کازرون و حضور مربیان و بازیکنان فارس در تیم ملی هندبال بانوان از مهمترین افتخارات ورزش استان بود.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس افزود: در رشتههای مختلف از جمله کشتی، وزنهبرداری، تکواندو، بسکتبال، والیبال و رشتههای همگانی نیز فارس توانسته است جایگاه نخست کشور را در ورزشهای همگانی کسب کند.
خداجو با اشاره به فعالیت شبکههای جوانان، گفت: راهاندازی شبکه «ایران یاران جوان» از اقدامات ملی مهمی بود که در فارس نیز با حضور گروههای مختلف جوانان در حوزههای امداد و معیشت، فرهنگی و اجتماعی فعال شده است.
وی از اجرای بیش از ۱۳۰ پروژه عمرانی ورزشی در نقاط مختلف استان خبر داد و افزود: بیشتر این طرحها در مناطق کمبرخوردار اجرا شده تا توازن توسعه ورزشی در سراسر استان حفظ شود. از جمله این پروژهها میتوان به بهرهبرداری از مجموعه ورزشی پارس و سالن ۶ هزار نفره شیراز اشاره کرد که هماکنون میزبان مسابقات لیگ کشور است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس در پایان، ضمن تشکر از رسانهها و همکاران حوزههای مختلف، ورزش را عامل نشاط، همبستگی و سلامت جامعه دانست و تأکید کرد: ورزش تنها یک فعالیت جسمانی نیست، بلکه پلی است میان سلامت، فرهنگ، وحدت و امید اجتماعی. تلاش ما این است که با همدلی دستگاهها، ورزش را به رکن نشاط اجتماعی در فارس تبدیل کنیم.
