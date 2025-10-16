خداجو:بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ورزشگاه پارس در نظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم خداجو صبح پنجشنبه در کنفرانس خبری گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش فارس در جمع اصحاب رسانه گفت: طرح آمایش سرزمینی ورزش پس از ماهها تلاش نهایی شده و چهار محور اصلی این طرح شامل ورزش بنیادی، تربیتی، همگانی و قهرمانی است. اولویت کنونی اداره کل، تبدیل برش استانی این طرح به برشهای شهرستانی است تا هر شهرستان بر اساس ظرفیتهای خود بتواند با دستگاههای همکار، تفاهمنامههای لازم را در حوزه زیرساخت و منابع انسانی منعقد کند. این اقدام مسیر ورزش و جوانان استان را به خوبی ریلگذاری خواهد کرد.
تأکید بر نقش ورزش در مقابله با آسیبهای اجتماعی
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس ورزش را تنها پدیدهای دانست که میتواند اثری فوقالعاده مثبت بر جامعه داشته باشد و تأکید کرد: ورزش نقشی کلیدی در حوزههای سلامت، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفا میکند.
وی ادامه داد: برای مقابله با آسیبهای اجتماعی فراگیر در فارس مانند خودکشی، اعتیاد، طلاق و سرقت برنامههایی از جمله المپیاد استعدادیابی برتر در حوزه ورزش تربیتی به طور جدی دنبال میشود تا استعدادها شناسایی و در مسیر قهرمانی هدایت شوند.
خداجو در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت پروژههای مهم ورزشی گفت: تکمیل و تجهیز ورزشگاه پارس با مشارکت نهادهای مختلف استانی و نمایندگان مجلس، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.
وی در مورد بسته شدن مجموعه ورزشی حجاب پاسخ داد: این مجموعه به دلیل نیاز به تعمیر و تجهیز مجدد برای ارائه خدمات بهتر، موقتاً درگیر تغییرات بوده و تعطیلی هدف نبوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس تصریح کرد: سالن ۶۰۰۰ نفره شهید سلیمانی به صورت موقت در اختیار هیئت والیبال قرار گرفته و آماده برگزاری رویداد است، اما مشکل اصلی نبود پارکینگ است که نیازمند مساعدت استاندار و شهردار برای تخصیص بخشی از زمین مجاور است.
