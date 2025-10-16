طیبی: ۵۷ قهرمان آسیایی و جهانی در کارنامه ورزش فارس ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طیبی صبح پنج‌شنبه در کنفرانس خبری گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش فارس گفت: از ابتدای سال جاری، دو هزار برنامه فرهنگ ورزشی در حوزه‌های مختلف برای هیئت‌های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان فارس طراحی شده است.

وی در خصوص المپیاد برتر، افزود: هرچند اعلام زمان‌بندی این بخش با تأخیر همراه بود، اما ۲۷ تیم آقایان و ۲۵ تیم بانوان را برنامه‌ریزی کردیم.

طیبی به اولین اعزام هیئت گلف اشاره کرد که برای اولین بار در مسابقات شرکت و موفق به کسب کاپ اخلاق شد و با بیان اینکه رقابت‌های خیلی خوبی در بسکتبال و بدمینتون طی دو روز گذشته شاهد بودیم، ابراز امیدواری کرد که فارس بتواند رتبه خود را در المپیاد سال ۱۴۰۲ حفظ کند و در بخش بانوان نیز انتظار می‌رود طلاهای خوبی کسب شود و قوی‌تر از گذشته عمل کنیم.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس در ادامه از زحمات هیئت‌های ورزشی که توانستند در مدت زمان یک ماه، ۵۱ رشته ورزشی را آماده و اعزام کنند، تشکر کرد و این اقدام را کاری بسیار سختی دانست.

طیبی همچنین از میزبانی‌های مهم استان در کنار اعزام‌ها خبر داد و گفت: از روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه تا روز یکشنبه ۲۸ مهرماه، استان فارس میزبان مسابقات شطرنج با حضور ۲۵ استان کشور است. همچنین در هفته تربیت بدنی، مسابقات پاراگلایدر در کازرون برگزار خواهد شد و در بحث بازی‌های محلی، شهرستان آباده میزبان بازی چوگو با حضور ۱۰ استان خواهد بود.

وی ادامه داد: برنامه‌ای در ۸ آبان ماه با حضور یک هزار نفر از پیشکسوتان بالای ۶۵ سال و اثرگذار در ورزش استان، در تالار حافظ برگزار خواهد شد.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس در خصوص دورنمای بلندمدت، گفت: با برنامه‌ریزی راهبردی، دو تا سه شانس کاندید مدال برای فارس در المپیک ۲۰۲۸ متصور هستیم.

طیبی با بیان اینکه در شش ماه گذشته، فارس شاهد قهرمانان متعددی بود، تصریح کرد: ثبت ۵۷ قهرمان آسیایی و جهانی در کارنامه استان، یکی از افتخارات بزرگ فارس محسوب می‌شود.