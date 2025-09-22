خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در جریان مسابقه فجر سپاسی و ذوب‌آهن در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، قطعه‌ای از سقف ورزشگاه پارس شیراز جدا شده و بر سر تماشاگران فرود آمد؛ این حادثه منجر به مصدومیت برخی از تماشاگران شد.

سازه‌های سقف ورزشگاه با هر وزش باد، نوای ترسناکی سر دادند و در نهایت، بر سر تماشاگران مشتاق فرود ریختند و صحنه‌هایی که قرار بود مملو از هیجان و شادی باشد، ناگهان به صحنه نگرانی و اضطراب تبدیل شد.

این حادثه زنگ خطری جدی برای جان هزاران نفری است که قرار است در این ورزشگاه حضور یابند. آیا قرار بود افتتاح زودتر از موعد و بی‌توجهی به ایمنی، ورزشگاه پارس را به قربانگاهی آماده برای فجایع تلخ تبدیل کند؟

این اتفاق بار دیگر به مسئولان یادآوری کرد که ایمنی و جان مردم باید در اولویت اول قرار گیرد. افتادن ورق‌های فلزی از سازه یک ورزشگاه، آن هم در یک روز شلوغ، نشان‌دهنده قصور جدی در مراحل ساخت، نظارت و بهره‌برداری است. این تنها یک حادثه نیست، بلکه هشداری است از وجود مشکلات عمیق‌تر در زیرساخت‌های ورزشی کشور.

سوال اینجاست، اگر وزش باد در این حد باعث سقوط مصالح شده، در برابر حوادث طبیعی شدیدتر چه پاسخی خواهیم داشت؟ آیا بازدیدهای کارشناسی و اخذ مجوزهای لازم به درستی انجام شده بود؟

مشکلاتی که از مسیر دسترسی تا گیت‌های ورودی و حتی سرویس‌های بهداشتی را در بر می‌گیرد و این سوال تلخ را مطرح می‌کند، آیا جان و امنیت مردم، قربانی افتتاح‌های نمایشی و زودهنگام می‌شود؟

این صرفاً یک حادثه نیست، بلکه هشداری جدی از وجود مشکلات عمیق‌تر در زیرساخت‌های ورزشی کشور است. وقتی با عجله و برای رسیدن به یک تاریخ خاص، پروژه‌ای افتتاح می‌شود، انتظار بیشتری از کیفیت و ایمنی آن نمی‌توان داشت.

گذشته از مشکل مهندسی سقف، هواداران فوتبال در شیراز با مجموعه‌ای از چالش‌های دیگر در ورزشگاه پارس دست و پنجه نرم می‌کنند که هر بار تجربه حضور در ورزشگاه را به یک کابوس تبدیل می‌کند، مسیر دسترسی به ورزشگاه به خصوص در روزهای مسابقه، به یک گره کور ترافیکی تبدیل می‌شود.

عدم وجود پارکینگ‌های کافی و مناسب در نزدیکی ورزشگاه، هواداران را مجبور به پارک خودرو در فاصله‌ای طولانی و پیمودن مسافتی قابل توجه به صورت پیاده می‌کند. عدم توجه به این زیرساخت حیاتی، نه تنها به نارضایتی هواداران می‌انجامد، بلکه در مواقع اضطراری می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد.

همچنین بخش قابل توجهی از مسیرهای منتهی به ورودی‌های ورزشگاه، به دلیل محدودیت‌های ترافیکی یا زیرساختی، ماشین‌رو نیستند. این موضوع به ویژه برای خانواده‌ها، افراد مسن و کودکان، مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند و دسترسی به ورزشگاه را بسیار دشوار می‌سازد.

گیت‌های ورودی، به خصوص بخش مربوط به خواهران، معمولاً با مشکلاتی نظیر کمبود تعداد، کندی در بازرسی و ازدحام جمعیت مواجه هستند. این ناهماهنگی، علاوه بر ایجاد صف‌های طولانی و خستگی هواداران، زمینه را برای درگیری‌های احتمالی و نارضایتی‌های بیشتر فراهم می‌کند. در کنار همه این‌ها سرویس‌های بهداشتی ورزشگاه، غالباً با مشکلات جدی و خرابی تجهیزات مواجه هستند. این کمبودها، نه تنها بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازد، بلکه از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی نیز محسوب می‌شود.

ناگفته نماند که سایت سازمان لیگ نیز به دلیل حادثه ناگوار و مصدومیت تماشاگران در بازی فجر شهید سپاسی و ذوب‌آهن در ورزشگاه پارس شیراز، گواهی ایمنی و امنیتی این ورزشگاه را باطل کرد.

بنابراین تا زمانی که ایرادات مربوط به ایمنی سقف و ارتفاع نرده‌ها رفع و گواهی جدید صادر نشود، هیچ مسابقه‌ای در این ورزشگاه برگزار نخواهد شد. پس از رفع نواقص، بازدید مجددی انجام و در صورت تأیید ایمنی، مجوز میزبانی صادر می‌شود.

تعامل سازنده با فدراسیون، سرلوحه کار ما است

عبدالرحیم خداجو، مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات اخیر در فضای ورزشی استان گفت: روابط ما با فدراسیون فوتبال، نمونه‌ای از تعامل سازنده و هدفمند است که در نهایت به نفع ورزش استان و تکمیل هرچه سریع‌تر ورزشگاه پارس شیراز تمام خواهد شد. به لطف خدا هیچ تقابلی در این زمینه وجود ندارد و همه ما یک هدف مشترک را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: در جلسه‌ای که به تازگی به صورت وبینار با مقامات فدراسیون فوتبال داشتیم، نقاط ضعف و قوت ورزشگاه پارس به دقت بررسی و برنامه‌ریزی دقیقی برای رفع کاستی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شد. با همکاری فدراسیون و تحت نظارت کارشناسان AFC تمامی استانداردهای بین‌المللی را برای ایمنی و میزبانی در بالاترین سطح، محقق خواهیم کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس ادامه داد: ورزشگاه پارس، دیگر فقط یک محل برای مسابقات لیگ برتر نیست؛ ما آن را برای میزبانی رویدادهای ملی و حتی بین‌المللی آماده می‌کنیم. تلاش‌های بی‌وقفه‌ای در سه ماه گذشته صورت گرفته که واقعاً کم‌سابقه بوده و حاصل کار شبانه‌روزی یک تیم متعهد است. متأسفانه، حادثه تلخی که شامگاه جمعه، به دلیل وزش باد شدید و سقوط یک قطعه فلزی رخ داد، همه ما را متأثر کرد.

خداجو در ادامه به وضعیت مصدومان حادثه اشاره کرد و گفت: به محض اطلاع از حادثه، در کنار مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی و رئیس هیأت فوتبال فارس، به سرعت پیگیر وضعیت مصدومان شدیم. خوشبختانه، باشگاه فجر شهید سپاسی با اقدام فوری و مسئولانه، تمامی هزینه‌های درمان هواداران عزیز را تقبل کرد. این نشان از فرهنگ مسئولیت‌پذیری در ورزش ما دارد و ما همواره در کنار هوادارانمان خواهیم بود.

تلاش برای بازگشایی ورزشگاه

حسین قنبری، رئیس هیأت فوتبال استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری‌های جدی برای رفع مشکلات و بازگشایی هرچه سریع‌تر ورزشگاه خبر داد و به اقدامات صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت ترافیکی اطراف ورزشگاه‌ها اشاره کرد.

وی در بخشی از اظهارات خود به مشکل پیاده‌روی طولانی هواداران تا رسیدن به ورزشگاه و همچنین معضل ترافیک در اطراف آن نیز اشاره کرد و گفت: مسافتی که مردم باید تا رسیدن به ورزشگاه پیاده‌روی کنند یا مشکلات ترافیک، دقیقاً حیطه کاری ما نیست، اما شورای ترافیک، شهرداری شیراز، فرمانداری و استانداری فارس در حال کار روی این موضوع هستند تا پارکینگ‌هایی در نزدیکی ورزشگاه‌ها تعبیه شود و هواداران بتوانند ماشین‌های خود را پارک کنند.

قنبری در ادامه افزود: البته ذکر این نکته لازم است که در تمام ورزشگاه‌ها همین مشکلات وجود دارد و قرار نیست که ماشین تا دم در ورزشگاه بیاید. تماشاگران می‌توانند از مترو و وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کنند.

امید به بازگشایی سریع

رئیس هیأت فوتبال استان فارس در خصوص مشکلات ورزشگاه و لغو احتمالی مسابقات فوتبال نیز توضیحاتی داد و گفت: ستاد استانداردسازی ورزشگاه گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه را باطل کرده است. این مسئله نیازمند پیگیری مجدد برای اخذ گواهی جدید است.

وی تأکید کرد که نه بازی‌ها لغو شده‌اند و نه قرار است اتفاق دیگری بیفتد، بلکه صرفاً گواهی قبلی باطل شده است.

قنبری در ادامه با اشاره به سه دستگاه نظام مهندسی، آتش‌نشانی و پلیس که مسئول تأیید فرم‌های ایمنی هستند، بیان کرد: پس از تکمیل این فرم‌ها، مراحل تاییدیه به شورای تأمین استان می‌رسد و بدین ترتیب گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه صادر خواهد شد.

رئیس هیأت فوتبال استان فارس تصریح کرد: از دیروز با مدیرکل ورزش و جوانان فارس به جد پیگیر این موضوع هستیم تا گواهی ایمنی و امنیتی را دریافت کنیم.

تشکیل کارگروه نظارت و بازدید از ورزشگاه

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کارگروه نظارت اشاره کرد و افزود: کارگروه نظارت شورای فنی که بالاترین مرجع نظارتی استان است، بازدیدی از ورزشگاه انجام داده است، ان‌شاءالله جمع‌بندی نهایی را انجام خواهند داد و موارد لازم را ابلاغ می‌کنند.

قنبری با بیان اینکه همه دستگاه‌های متولی برای رفع نواقص و صدور گواهی تلاش خواهند کرد، گفت: با این اقدامات، هواداران خونگرم استان فارس از تماشای بازی‌ها محروم نخواهند شد.

رئیس هیأت فوتبال استان فارس در ادامه به موضوع مصدومان حواشی اخیر اشاره کرد و گفت: این اتفاقی که برای ورزشگاه افتاد، با جان مردم در ارتباط است. فرزندان خود من در ورزشگاه حضور داشتند و اگر این اتفاق برای آن‌ها می‌افتاد، بسیار ناراحت می‌شدم. از ساعات اولیه، با مدیرکل ورزش و جوانان عیادت از مصدومین را در بیمارستان داشتیم.

وی افزود: با همکاری باشگاه فجر شهید سپاسی، یکی از مصدومان برای جراحی پلاستیک به یک بیمارستان خصوصی منتقل شده و از دیگر مصدومان نیز عیادت کرده‌ایم. همه دست به دست هم دهیم تا فوتبال فارس را به نقطه اوج برسانیم.