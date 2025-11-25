تاکید استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر برگزاری انتخابات الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر سه شنبه در سومین جلسه ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد، انتخابات آینده را برنامهای مهم خواند و گفت: باید این دوره از انتخابات باشکوه، باکیفیت و در چارچوب قوانین برگزار شود.
وی انتخابات را نماد مشارکت مردمی دانست و افزود: مشارکت بیشتر مردم، پشتوانه نظام را مستحکمتر و انسجام ملی را تقویت میکند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه انتخابات با مشارکت بالا در خنثیسازی توطئههای دشمنان مؤثر است، اظهار کرد: باید با آموزش عوامل اجرایی و فراهم آوری زیرساختها، زمینه حداکثری حضور مردم در انتخابات فراهم شود.
وی با اشاره به الکترونیکی بودن انتخابات سال آینده، بر تقویت زیرساختهای ارتباطی در مناطق محروم و توسعه شبکه فیبرنوری تأکید کرد.
رحمانی از دستگاههای اجرایی خواست با همکاری حداکثری، منابع مورد نیاز برای برگزاری مطلوب انتخابات را تأمین کنند.
وی بر آمادهسازی باتریهای پشتیبان دستگاههای رأی گیری برای مناطق دورافتاده و تأمین برق بدون وقفه مراکز رأیگیری تأکید کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: آموزش اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت و تدوین برنامه زمانبندی دقیق برای تأیید صلاحیت نامزدها مورد توجه باشد.
وی با اشاره به پیشتازی استان در مشارکتهای مردمی و انتخابات، گفت: باید برای خلق حماسهای بهیادماندنی در انتخابات آینده تلاش کنیم.
