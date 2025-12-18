به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی بعدازظهر پنج شنبه در کارگاه آموزشی هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، گفت: از همین آغاز کار باید با همدلی و عزمی راسخ، برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت مهم در استان، همراهی و همفکری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی مشارکت مردم و هم موازین دینی و اخلاقی را در فرآیند انتخابات لحاظ می‌کند، افزود: فلسفه اصلی انتخابات، ورود مردم به سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و انتخاب افرادی است که به نیابت از آنان به پیگیری امور جامعه بپردازند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: قانون‌گذار شرایط دقیقی برای انتخاب‌شوندگان تعیین کرده و آنان باید متخصص، توانمند، امانت‌دار، دلسوز و پیگیر امور مردم باشند.

وی شوراها را حلقه واسط مردم و مدیریت اجرایی شهر و روستا دانست و گفت: این نهادها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی و عمرانی نقش حیاتی دارند و دیدگاه‌های مردم را به مسئولان منتقل و سیاست‌های اجرایی را تبیین می‌کنند.

رحمانی با اشاره به انتظارات مردم برای تحول و بهبود مدیریت پس از انتخابات، تاکید کرد: این موضوع در استان که از تنوع قومی چشمگیری برخوردار است، نمود و حساسیت بیشتری دارد.

وی برگزاری انتخابات پیش‌رو را در شرایط حساس داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی یادآور شد و تاکید کرد: اهمیت این رویداد به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، مضاعف شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم ایجاد شرایط برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تمام الکترونیکی اردیبهشت‌ماه سال آینده تأکید کرد و گفت: همه نهادهای دخیل در فرآیند انتخابات از هیئت‌های اجرایی و نظارت تا ثبت‌نام‌کنندگان و مراجع تأیید صلاحیت، نقش بسیار مهمی دارند که باید به نحو مطلوبی ایفا کنند.

وی مبنای کار همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات را قانون عنوان کرد و افزود: تأکید ما بر این است که قانون باید تنها ملاک عمل همه در هیأت‌های اجرایی و نظارت باشد.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حساسیت مرحله تأیید صلاحیت نامزدها، هشدار داد: باید مراقب بود که ملاحظات قومی و قبیله‌ای، نتیجه کار را تحت‌الشعاع قرار ندهد.

وی با تأکید بر رعایت کامل بی‌طرفی، اظهار کرد: استان با تنوع قومی دارای ویژگی‌ها و نکات مثبت فرهنگی ارزشمندی است، اما اگر مراقبت نکنیم، ممکن است قوم‌گرایی تأثیرات منفی بر روند انتخابات بگذارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر حفظ محرمانگی بررسی‌ها و مراقبت از آبروی افراد تأکید کرد و گفت: بررسی صلاحیت افراد باید به موقع انجام شود تا کاندیداها فرصت کافی برای معرفی خود و برنامه‌هایشان به مردم را داشته باشند.

وی با قدردانی از تلاش‌های ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد: فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأت‌های اجرایی، نهایت تعامل و همکاری را با هیأت‌های نظارت داشته باشند.

رحمانی بیان کرد: باید شرایطی فراهم کرد که بهترین‌ها انتخاب شوند تا در کنار سایر ارکان نظام به برنامه‌ریزی و حل مشکلات شهر و روستا کمک کنند.