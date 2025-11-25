به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، محمدرضا هادیان، استاد تمام فیزیوتراپی و الکتروفیزیولوژی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام پذیرش بین‌المللی یک پژوهش نوآورانه در زمینه درمان بی‌اختیاری ادراری و مثانه بیش‌فعال و گفت: در پژوهشی که حدود سه سال پیش، با همکاری دکتر گرجی یکی از بهترین پژوهشگران دوره دکترای تخصص، و با همکاری بین المللی، دکتر نیتچه از آلمان و مشاوره دکتر طناز احدی، بیمارستان اختر آغاز کردیم، برای نخستین بار در دنیا روشی را طراحی کردیم که به‌جای تحریک مستقیم عضلات کف لگن، مناطق مرتبط با این عضلات در مغز را به‌صورت غیرتهاجمی تحریک می‌کند.

هادیان افزود: نتایج تصویربرداری‌های fMRI نشان داد که تحریک مغزی می‌تواند فعالیت عضلات کف لگن را بهبود بخشد. بر همین اساس، شیوه نامه درمانی جدیدی تدوین شد که خوشبختانه در یکی از مجلات معتبر بین‌المللی منتشر و مورد تأیید جامعه علمی قرار گرفت.

وی با مقایسه این روش با درمان‌های رایج گفت: روش‌های متداول مانند تحریک داخل واژینال عضلات کف لگن و یا بیوفیدبک معمولاً زمان‌بر، پرهزینه و برای بیمار ناخوشایند هستند و در برخی موارد خطر عفونت نیز دارند. اما روش ما ایمن‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر است و نتایج آن در مقایسه با درمان‌های دارویی و فیزیوتراپی مرسوم بسیار امیدوارکننده بوده است.

هادیان در پایان تأکید کرد: این دستاورد می‌تواند راه را برای بهبود کیفیت زندگی بانوان مبتلا به مثانه بیش‌فعال، به‌ویژه در گروه‌های سنی جوان، هموار کند.

