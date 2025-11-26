به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد با جدال حساس استقلال جویبار و بانک شهر جمعه در تنکابن برگزار خواهد شد.



استقلال مصاف در دور رفت در مصاف با بانک شهر را به صورت میلیمتری از بانک شهر برد و حالا در دور برگشت، دو تیم مقابل هم قرار خواهند گرفت تا تکلیف تیم اول صعودکننده از گروه B به مرحله نیمه‌نهایی مشخص شود.



باتوجه به اینکه مسابقات در دو گروه سه تیمی برگزار می‌شود و دیگر همگروه بانک شهر و استقلال، جوانان ستارگان ساری است که در سطح لیگ برتر نیست، دو تیم صعود خود را به مرحله بعدی قطعی کرده‌اند و روز جمعه رقابت صرفاً بر سر صعود به عنوان تیم اول گروه است.



استقلال جویبار امسال با سه کشتی‌گیر روس قرارداد بسته است و روز گذشته شامیل ممدوف و ابراگیم کادیف کشتی‌گیران مطرح روس وارد ایران شدند تا در مصاف با بانک شهر برای استقلال جویبار روی تشک بروند.



شامیل ممدوف مدال برنز وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ و ابراگیم کادیف مدال طلای جوانان جهان را در کارنامه خود دارند. البته استقلال علاوه بر این دو کشتی‌گیر مطرح روس با احمد ادریسوف در وزن ۶۱ کیلوگرم هم قرارداد بسته بود که در دیدار رفت مقابل بانک شهر از این کشتی‌گیر روس استفاده کرد. اما به دلیل مشکل در پاسورت این کشتی‌گیر او دیگر به ایران نیامد و بعید است که دیگر بیاید.



دیدار دو تیم استقلال جویبار و بانک شهر با توجه به اینکه هر دو از مدعیان قهرمانی در لیگ هستند از حساسیت بالایی برخوردار است، البته استقلال جویبار با هدایت کمیل قاسمی علاوه بر سه کشتی‌گیر روس، با حسن یزدانی و امیرحسین فیروزپور هم قرارداد بسته است و سنگین‌ترین قرارداد مالی امسال به نام استقلال جویبار نوشته شده است.



طبق شنیده‌ها گویا حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک قرار است در مرحله پایانی برای استقلال روی تشک برود. یزدانی بعد از المپیک پاریس کتف آسیب‌دیده‌اش رو دوباره به دست جراحان سپرد و چندین ماه است که از میادین دور است و با توجه به وضعیت جسمانی و اضافه وزن، قرار است در وزن جدید روی تشک برود.



البته قرارداد یزدانی با استقلالی‌ها برای دو کشتی در مرحله پایانی است و احتمالاً یزدانی ترجیح بدهد که با وضعیت بدنی مطمئن‌تری روی تشک برود.



در تیم کشتی آزاد بانک شهر هم چهره‌های مطرحی همچون محمد نخودی، امیرمحمد یزدانی، مجتبی گلیج و امیررضا معصومی حضور دارند. البته طبق پیگیری خبرنگار مهر بانک شهر هم به دنبال جذب کشتی‌گیر روس است و در حال مذاکره با چند گزینه است.



به این ترتیب جدال استقلال جویبار و بانک شهر بر سر صعود به عنوان تیم اول گروه از حساسیت بالایی برخوردار است و باید دید قرعه به نام کدام تیم می‌افتد تا به عنوان تیم صعودکننده راهی نیمه نهایی شود.