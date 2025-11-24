به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، کیوان رستم‌آبادی پس از کسب مدال نقره در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک ناشنوایان ژاپن گفت: از این که نتوانستم به آنچه هدفم بود دست پیدا کنم ناراحت هستم. اتفاقی که در کشتی پایانی رخ داد و در چشم بر هم زدنی مدال طلا را از دست دادم به سادگی قابل جبران نیست.

وی تاکید کرد: تمام تلاشم این بود که مدال طلا را کسب و دل مردم ایران را شاد کنم اما متأسفانه این مهم محقق نشد و از این بابت از مردم عزیز کشورم پوزش می‌طلبم و امیدوارم در المپیک بعدی بتوانم به مدال طلا دست پیدا کنم.

عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران افزود: مدالی که به‌دست آوردم برای من بسیار ارزشمند است اما واقعیت این است که امیدم مدال طلا بود. بسیار علاقه‌مند بودم که روی سکوی نخست قرار بگیرم. برای حضور در این رقابت‌ها سختی‌های فراوانی را پشت سر گذاشتم و روزهای زیادی را با تمرینات فشرده سپری کردم؛ تنها هدفم این بود که موجب شادی مردم و افتخار کشورم شوم.

رستم‌آبادی ادامه داد: اگرچه حسرت کسب مدال طلا همچنان در دلم ماند ولی مردم همواره قدردان تلاش ورزشکاران بوده‌اند و همین موضوع به من انگیزه می‌دهد تا با قدرت بیشتری ادامه دهم. از حمایت مردم ایران صمیمانه سپاسگزارم.

وی در پایان گفت: این مدال نقره برای من پایان مسیر نیست بلکه آغاز راهی تازه است. قول می‌دهم با تلاش و تمرکز بیشتر در دوره‌های آینده قدرتمندتر بازگردم و برای جبران گذشته تمام توان خود را به‌ کار بگیرم تا بتوانم مدالی که آرزویش را داشتم به مردم کشورم تقدیم کنم.