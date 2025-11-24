رنگرز: سال سختی را پشت سرگذاشتیم/ جایگاه ورزش ایران را تثبیت کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز در ارزیابی عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: ما در دوره قبل بازی های کشورهای اسلامی در ۱۰ وزن شرکت کردیم و ۴ مدال طلا کسب کردیم. اما در این دوره و در عربستان در ۶ وزن ۴ مدال طلا کسب کردیم مضاف به اینکه در ۲ وزن دیگر هم نقره و برنز گرفتیم و به لطف خدا توانستیم در هر ۶ وزن مدال کسب کنیم.

وی تصریح کرد: در نهایت عملکرد کاروان کشتی توانست رتبه سوم کاروان ورزش ایران را در این بازی ها تثبیت کند. علیرغم اینکه کشتی گیران ما خسته بودند اما کشتی های بسیار خوبی از آن ها دیدیم.

رنگرز اظهار داشت: در این مسابقات حریفان اصلی ما آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و حتی مصر که قهرمان آفریقا است با همه ظرفیت ها حاضر شدند.

سرمربی تیم ملی کشتی گفت: سال سخت و پر فشاری را پیش رو داشتیم، ۳ مسابقه سنگین جهانی بزرگسالان در کرواسی، جهانی زیر ۲۳ سال در صربستان و در نهایت بازی های کشورهای اسلامی در عربستان، خوشحالیم امانتی که بر دوش ما بوده را به اندازه بضاعت و توان خودمان حفظ کردیم و امیدوار هستیم که در سال پیش رو همین اتفاقات تکرار شود.

وی در مورد برنامه های تیم ملی کشتی فرنگی در سال فنی جدید گفت: چرخه انتخابی تیم ملی را در هفته پیش رو با تأیید فدراسیون اعلام می کنیم. ضمن اینکه رقابت‌های قهرمانی کشور در روزهای آخر آذرماه برگزار می شود و شروع اردوهای ما انشاء اله هفته اول دی ماه خواهد بود.

رنگرز خاطرنشان کرد: همچنین رقابت های فینال لیگ نیز روز ۱۳ آذرماه برگزار می شود و ان‌شاء اله یک برنامه فرهنگی هم با محوریت فدراسیون انجام خواهد شد و ملی پوشان ما به سفر کربلا و نجف اعزام خواهند شد، تا با یاری خدا سال جدید فنی (۲۰۲۶) را با مدد از آقامون امیرالمومنین (ع) خیلی قوی و با هدف ادای دین و انجام وظیفه آغاز کنیم.