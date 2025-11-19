  1. استانها
  2. تهران
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

تعزیرات حکومتی: محکومیت میلیاردی برای گرانفروشی آبلیمو در پاکدشت

پاکدشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از محکومیت سنگین یک واحد صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی آبلیمو در پاکدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت سنگین یک واحد صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی آبلیمو در پاکدشت خبر داد.

جودکی در ادامه اظهار داشت: پرونده‌ای با موضوع گرانفروشی آبلیمو به ارزش ۸۹۰ میلیون ریال پس از تشکیل و بررسی در شعبه اول تعزیرات حکومتی پاکدشت، تعیین تکلیف شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مستندات و مدارک موجود، تخلف واحد صنفی را محرز دانست و متصدی این واحد را به پرداخت هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران گفت: این پرونده در پی گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت پاکدشت به تعزیرات حکومتی ارسال و پس از بررسی قانونی رأی نهایی صادر شد.

جودکی تاکید کرد: برخورد قاطع با گرانفروشی و تخلفات صنفی با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.

