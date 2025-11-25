به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی در رویداد ملی جامعه عشایری، آب و خاک، منابع طبیعی و محیط‌زیست که ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ۳۰ کیلومتر خط انتقال آب برای تقویت آبرسانی استان در حال اجراست و با تکمیل آن بخشی از مشکلات تأمین آب شهرستان‌ها رفع می‌شود.

وی در ادامه افزود: با اجرای این ۳۰ کیلومتر خط انتقال بخشی از مشکلات تأمین آب در شهرستان‌ها مرتفع می‌شود.

وی افزود: ایران از گذشته با کم‌آبی مواجه بوده به‌طوری‌که در گذشته تأمین آب مردم از طریق قنات مهم‌ترین عامل سازگاری مردم با خشکسالی بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا، وضعیت ذخیره آب سدهای استان نامناسب است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی یادآور شد: باید در شرایط فعلی، برای توسعه کشاورزی با شرایط کم‌آبی و بارش کم، اقدامات لازم اندیشیده شود تا با وجود محدودیت‌ها سازگار شویم.

وی خاطرنشان کرد: عشایر نقش بسزایی را در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

رستمی تصریح کرد: دشمن در تلاش است تا امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد به‌طوری‌که جامعه عشایری هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد این مهم امنیت تأمین مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.