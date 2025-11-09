به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر یک‌شنبه در آیین شروع به کار لوله‌گذاری طرح انتقال آب سرانی اظهار کرد: طرح آبرسانی سرانی از اقدامات اساسی دولت در راستای تأمین آب شرب سه شهر خراسان شمالی است که با هدف بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم طراحی شده است.

وی افزود: عملیات لوله‌گذاری طرح آغاز شده و خوشبختانه بیش از میزان اعتبار مصوب برای اجرای آن جذب شده است.

نوری ادامه داد: تا پایان سال تلاش خواهیم کرد که اعتبار مصوب طرح آبرسانی سرانی افزایش یابد تا روند اجرایی این طرح حیاتی شتاب گیرد.

استاندار خراسان شمالی گفت: مرحله نخست این طرح در مسیری به طول ۲۱ کیلومتر اجرا می‌شود و انتظار می‌رود با تکمیل آن، مشکل کمبود آب در منطقه به‌طور قابل توجهی کاهش یابد.

وی با اشاره به رفع چالش‌های تملک اراضی مسیر طرح افزود: خوشبختانه مشکلات مربوط به تملک برطرف شده و در مرحله نخست طرح، لوله‌گذاری در مسیر ۷۸ کیلومتری شهرستان شیروان انجام می‌شود.

نوری تصریح کرد: با اجرای موفق این طرح، شاهد تحولی مثبت در زندگی مردم منطقه سرانی خواهیم بود.