  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

نوری: عملیات لوله‌گذاری بزرگ‌ترین طرح آبرسانی شمال‌شرق کشور آغاز شد

نوری: عملیات لوله‌گذاری بزرگ‌ترین طرح آبرسانی شمال‌شرق کشور آغاز شد

شیروان- استاندار خراسان شمالی گفت: عملیات لوله‌گذاری بزرگ‌ترین طرح آبرسانی شمال‌شرق کشور در منطقه سرانی شیروان با هدف تأمین آب شرب سه شهر استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر یک‌شنبه در آیین شروع به کار لوله‌گذاری طرح انتقال آب سرانی اظهار کرد: طرح آبرسانی سرانی از اقدامات اساسی دولت در راستای تأمین آب شرب سه شهر خراسان شمالی است که با هدف بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم طراحی شده است.

وی افزود: عملیات لوله‌گذاری طرح آغاز شده و خوشبختانه بیش از میزان اعتبار مصوب برای اجرای آن جذب شده است.

نوری ادامه داد: تا پایان سال تلاش خواهیم کرد که اعتبار مصوب طرح آبرسانی سرانی افزایش یابد تا روند اجرایی این طرح حیاتی شتاب گیرد.

استاندار خراسان شمالی گفت: مرحله نخست این طرح در مسیری به طول ۲۱ کیلومتر اجرا می‌شود و انتظار می‌رود با تکمیل آن، مشکل کمبود آب در منطقه به‌طور قابل توجهی کاهش یابد.

وی با اشاره به رفع چالش‌های تملک اراضی مسیر طرح افزود: خوشبختانه مشکلات مربوط به تملک برطرف شده و در مرحله نخست طرح، لوله‌گذاری در مسیر ۷۸ کیلومتری شهرستان شیروان انجام می‌شود.

نوری تصریح کرد: با اجرای موفق این طرح، شاهد تحولی مثبت در زندگی مردم منطقه سرانی خواهیم بود.

کد مطلب 6650210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها