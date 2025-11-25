  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی: فرهنگ بسیجی به گفتمانی ظلم‌ستیز مبدل شده است

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی: فرهنگ بسیجی به گفتمانی ظلم‌ستیز مبدل شده است

نماینده ولی فقیه در سپاه، تأکید کرد: هفته بسیج، یادآور مکتب و طریق نورانی است که با تکیه بر ایمان و اخلاص و بر پایه خدامحوری شکل گرفت و به گفتمانی ظلم‌ستیز مبدل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه به‌مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ جَاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهَادِه هُوَ اجتَبَاکُم»

خواهران و برادران ایمانی و انقلابی بسیجی

سلام علیکم

فرا رسیدن هفته بسیج و سالروز تشکیل این شجره طیّبه با فرمان تاریخی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ را به خواهران و برادران جهادگر، بصیر و ولایتمدار و مجاهدان خطّ مقدّم جبهه دفاع از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

هفته بسیج امسال در تقارن با ایّام شهادت سرور و سیّدۀ زنان دو عالم حضرت صدّیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها قرین گشته که این مهم ضرورت درس‌پذیری از این بانوی پر فضیلت و الگوی بی بدیل بصیرت، ولایتمداری، ایثار، جهاد تبیین و مقابله با انحراف و تحریف را به همگان یادآوری می‌نماید.

هفته بسیج، یادآور شکل‌گیری مکتب و طریق نورانی است که با تکیه بر ایمان و اخلاص و در یک کلام در پایه خدامحوری شکل گرفت و با هدایت‌های داهیانه امامین انقلاب اسلامی، مجاهدت و تلاش‌های بی وقفه و نقش‌پذیری‌های سِترگ، امروز به الگوی الهام‌بخش و یکی از پایدارترین سرمایه‌های جبهه اسلامی و میهن اسلامی تبدیل شده است.

سلحشوران بسیجی در تمامی سال‌هایی که دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی با توطئه‌ها و ترفندهای خصمانه، عزّت، شرافت، استقامت و صلابت مردمان این سرزمین را به چالش کشیده‌اند و حتی برابر موجودیت ما صف آرایی کرده‌اند، چون دژی مستحکم با عزمی راسخ ایستاده و فرصت‌های ارزشمندی از دل طوفان‌های سهمگین خلق نمودند و مفاهیمی، چون ایثار، جانفشانی، خدمت و بنبست شکنی را معنایی نو بخشیدند.

امروز نیز گسترۀ خدمت رسانی و نقش آفرینی بسیج علاوه بر حوزه دفاع و امنیت که جلوه‌های ارزشمندی از آن در دفاع مقدّس ۱۲ روزه علیه آمریکا و رژیم منحوس صهیونی در منظر همگان قرار گرفت؛ تمامی عرصه‌های دفاع از انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور اعم از حوزۀ اجتماعی، فرهنگی، سازندگی و آبادانی، محرومیت زدایی و نیز مقابله با جنگ شناختی دشمن را دربر می‌گیرد و این گسترۀ عملکرد، نشان دهنده ظرفیت بی همتایی است که بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب و نظام مقدّس جمهوری اسلامی از آن برخوردار است.

با وجو شما بسیجیان مجاهد و مخلص ماندگاری و حرکت تعالی بخش انقلاب برای وصول به تمدن جهانی اسلام تضمینی شده است و چه زیبا رهبر بسیجی و بی مانندِمان شما را توصیف فرمودند که: «من با همه وجود با همه قلب عرض می‌کنم بدانید اگر قدرت آمریکا و قدرت‌های مادی دست به دست هم بدهند و بخواهند با وجو بسیجیان مؤمن این نظام را شکست بدهند، والله قادر نخواهند بود. ۲۵/۰۶/۱۳۷۰».

امروز فرهنگ غنی الگوی ایستادگی بسیج فراتر از مرزها نزد انسان‌های آزاده به گفتمانی ظلم‌ستیز مبدّل شده و این گفتمان پیروز برابر استکبار و ظلم و تجاوزگری، در حال تسرّی یافتن از ملت‌ها به دولت‌ها نیز می‌باشد و به یاری خداوند متعال این ایستادگی شجاعانه، نصرت نهایی را درپی خواهد داشت.

با گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهدای والامقام و مخلص بسیج و قدردانی و تجلیل از تلاش‌های مجاهدانه بسیجیان خستگی ناپذیر، شما خواهران و برادران گرانقدر را به مسلّح شدن هرچه بیشتر به سلاح ایمان، تقوا، معنویت، خودباوری، بصیرت و علم که توصیۀ مؤکّد رهبر مقتدایمان امام خامنه‌ای عزیز مدّظلّه العالی و چراغ راهی پر فروغ در مسیر متعالی پیش رو که همانا ظهور منجی و سربازی برای مولایمان حضرت صاحب الزّمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف است، توصیه می‌کنم و توفیقات روزافزون شما عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.

عبدالله حاجی‌صادقی
نمایندۀ ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد خبر 6668041
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها