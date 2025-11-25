به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج انتخابات هیأت‌مدیره مجمع عمومی کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی که امروز سه‌شنبه ۴ آذر در تالار رودکی برگزار شد، اعلام شد.

این مجمع با حضور اعضای کانون نوازندگان کلاسیک برای تعیین ترکیب جدید هیئت‌مدیره تشکیل شد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده و به ترتیب تعداد آرای مأخوذه، سیدعلیرضا میرآقا، خسرو بهرامی، پدرام طاهریان، رضا طاهری و فرزاد دانشمند به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره کانون نوازندگان کلاسیک انتخاب شدند. همچنین عبدالسعید خرمشاهی و مهدی محققی به‌عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

در بخش انتخاب بازرس نیز، سیده ماریه جلیلیان به‌عنوان بازرس کانون و پژمان نور به‌عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.