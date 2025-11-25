  1. هنر
معرفی هیئت‌مدیره جدید کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی

اعضای جدید هیئت‌مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی ایران با برگزاری مجمع عمومی این نهاد صنفی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج انتخابات هیأت‌مدیره مجمع عمومی کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی که امروز سه‌شنبه ۴ آذر در تالار رودکی برگزار شد، اعلام شد.

این مجمع با حضور اعضای کانون نوازندگان کلاسیک برای تعیین ترکیب جدید هیئت‌مدیره تشکیل شد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده و به ترتیب تعداد آرای مأخوذه، سیدعلیرضا میرآقا، خسرو بهرامی، پدرام طاهریان، رضا طاهری و فرزاد دانشمند به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره کانون نوازندگان کلاسیک انتخاب شدند. همچنین عبدالسعید خرمشاهی و مهدی محققی به‌عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

در بخش انتخاب بازرس نیز، سیده ماریه جلیلیان به‌عنوان بازرس کانون و پژمان نور به‌عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.

