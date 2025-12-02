کانون ناشران خانه موسیقی هیئت مدیره جدیدش را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی کانون ناشران روز سه شنبه یازدهم آذر ماه با حضور جمعی از اعضای فعال این حوزه تشکیل و پس از ارائه گزارشی از عملکرد دوره گذشته، انتخابات برای تعیین ترکیب جدید هیئت‌مدیره برگزار شد.

براساس نتایج اعلام‌شده و به ترتیب تعداد آرای مأخوذه، محسن رجب‌پور، غلامعلی علمشاهی، منوچهر حسنی، صدرالدین حسین‌خانی و محمدرضا خانزاده به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره کانون ناشران انتخاب شدند.

همچنین امیرحسین سینکی و علی عزیزی به‌عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

در بخش انتخاب بازرس نیز، علیرضا اعتمادی به‌عنوان بازرس کانون و محمود سراجی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.

انتخابات هیئت‌مدیره کانون ناشران خانه موسیقی، به‌عنوان آخرین مجمع صنفی سال جاری در خانه موسیقی برگزار و اعضای این کانون پس از برگزاری جلسه عمومی، روند انتخاب هیئت‌مدیره و بازرس جدید را انجام دادند.