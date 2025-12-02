  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

کانون ناشران خانه موسیقی هیئت مدیره جدیدش را معرفی کرد

کانون ناشران خانه موسیقی هیئت مدیره جدیدش را معرفی کرد

اعضای جدید هیئت مدیره جدید کانون ناشران خانه موسیقی با برگزاری تازه ترین مجمع این مجموعه صنفی انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی کانون ناشران روز سه شنبه یازدهم آذر ماه با حضور جمعی از اعضای فعال این حوزه تشکیل و پس از ارائه گزارشی از عملکرد دوره گذشته، انتخابات برای تعیین ترکیب جدید هیئت‌مدیره برگزار شد.

براساس نتایج اعلام‌شده و به ترتیب تعداد آرای مأخوذه، محسن رجب‌پور، غلامعلی علمشاهی، منوچهر حسنی، صدرالدین حسین‌خانی و محمدرضا خانزاده به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره کانون ناشران انتخاب شدند.

همچنین امیرحسین سینکی و علی عزیزی به‌عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

در بخش انتخاب بازرس نیز، علیرضا اعتمادی به‌عنوان بازرس کانون و محمود سراجی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.

انتخابات هیئت‌مدیره کانون ناشران خانه موسیقی، به‌عنوان آخرین مجمع صنفی سال جاری در خانه موسیقی برگزار و اعضای این کانون پس از برگزاری جلسه عمومی، روند انتخاب هیئت‌مدیره و بازرس جدید را انجام دادند.

کد خبر 6675799
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها