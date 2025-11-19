هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نوبت دوم مجمع عمومی کانون آهنگسازان خانه موسیقی برای برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره، روز چهارشنبه ۲۸ آبان در تالار رودکی برگزار شد و اعضای جدید هیئت‌مدیره این کانون انتخاب شدند.

این نشست که با حضور اعضای کانون آهنگسازان برگزار شد، روند رأی‌گیری برای تعیین ترکیب جدید هیئت‌مدیره انجام شد و اعضای منتخب براساس آرای مأخوذه مشخص شدند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، تقی ضرابی، وارطان ساهاکیان، علیرضا اکبرپور، محمدجلیل عندلیبی و سیدمحمد میرزمانی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی انتخاب شدند. همچنین محمدرضا چراغعلی و کوروش متین به‌عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

علاوه بر این، آندره مرادیان به‌عنوان بازرس کانون و فرشاد مشفقی نیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.