۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

معرفی هیئت مدیره جدید کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی

معرفی هیئت مدیره جدید کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی

با برگزاری مجمع عمومی کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی ایران اعضای هیئت مدیره جدید این مجموعه صنفی نیز انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، مجمع عمومی کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی ایران، دوشنبه ۱۰ آذر در سالن شهنازِ خانه هنرمندان ایران برگزار و طی آن اعضای هیئت‌مدیره این مجموعه صنفی نیز انتخاب شدند.

این نشست با حضور اعضای کانون نوازندگان سنتی برگزار شد و پس از ارائه گزارش‌ها و بررسی عملکرد دوره گذشته، فرآیند رأی‌گیری جهت تعیین ترکیب جدید هیئت‌مدیره آغاز شد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده و به ترتیب تعداد آرای مأخوذه، داریوش پیرنیاکان، مرتضی اعیان، محمد ذوالنوری، زیداله طلوعی و سیامک جهانگیری به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره کانون نوازندگان سنتی انتخاب شدند.

همچنین بابک شهرکی و مهدی (بابک) بختیاری به‌عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

در بخش انتخاب بازرس نیز، زمان خیری به‌عنوان بازرس کانون و حسین اعتمادی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.

علیرضا سعیدی

