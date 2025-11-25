غیوری خواه: هوای خراسان رضوی از پنجشنبه سرد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوریخواه در خصوص وضعیت جوی مشهد و استان اظهار کرد: براساس تحلیل نقشههای هواشناسی و مدلهای آیندهنگری، تا روز پنجشنبه بارش قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود و در مشهد و نقاط صنعتی استان با توجه به پایداری همچنان هوا (برای گروههای حساس) ناسالم خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی روز جمعه ضمن افزایش سرعت باد و افزایش ابر، احتمال بارش خفیف باران در نقاط محدودی در شمال غرب استان دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: تا روز چهارشنبه تغییرات دمایی قابل ملاحظه نیست اما از پنجشنبه روند کاهش نسبی دما آغاز شده و از جمعه به بعد هوای نسبتاً خنکی برای استان پیشبینی میشود.
غیوریخواه اداره هواشناسی خراسان رضوی در نهایت اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته نوسانات دمایی مشهد بین ۳ و ۲۳ درجه بوده است که امشب در سردترین ساعات به ۳ درجه و در گرمترین ساعات به ۲۴ درجه خواهد رسید، همچنین طی این مدت زاوه با منفی ۴ درجه و سبزوار با ۲۴ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستانهای استان بودهاند.
