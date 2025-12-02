رضایی پور:باران خراسان رضوی را فرا می گیرد؛کاهش ۷ درجه ای دمای هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: خراسان رضوی از اواخر ساعات امروز سه شنبه میزبان سامانه بارشی خواهد بود و باران مناطق مختلف از جمله مرکز استان را فرا میگیرد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: این بارشها به صورت پراکنده و در ارتفاعات مخلوط برف و باران خواهد بود و دمای روزانه خراسان رضوی در زمان حضور این سامانه بین پنج تا هفت درجه کاهش مییابد.
وی ادامه داد: این بارشها تا پایان هفته با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت و کلانشهر مشهد نیز از آن بهره مند میشود.
رضایی پور تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شهرستان زاوه با منفی پنج درجه سردترین و سرخس با ۲۱ درجه خنکترین شهرستانهای استان بودهاند در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۲ تا ۲۰ درجه داشته است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: دمای کنونی مشهد ۱۶ درجه است که امروز بین پنج تا ۲۱ درجه در نوسان خواهد بود.
