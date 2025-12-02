  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

رضایی پور:باران خراسان رضوی را فرا می گیرد؛کاهش ۷ درجه ای دمای هوا

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی از اواخر ساعات امروز سه شنبه میزبان سامانه بارشی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: خراسان رضوی از اواخر ساعات امروز سه شنبه میزبان سامانه بارشی خواهد بود و باران مناطق مختلف از جمله مرکز استان را فرا می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: این بارش‌ها به صورت پراکنده و در ارتفاعات مخلوط برف و باران خواهد بود و دمای روزانه خراسان رضوی در زمان حضور این سامانه بین پنج تا هفت درجه کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: این بارش‌ها تا پایان هفته با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت و کلانشهر مشهد نیز از آن بهره مند می‌شود.

رضایی پور تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شهرستان زاوه با منفی پنج درجه سردترین و سرخس با ۲۱ درجه خنک‌ترین شهرستان‌های استان بوده‌اند در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۲ تا ۲۰ درجه داشته است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: دمای کنونی مشهد ۱۶ درجه است که امروز بین پنج تا ۲۱ درجه در نوسان خواهد بود.

    • حسین IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      یه بار راست گفتن
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      لذت میبرید از بارش لطف الهی؟نوش جونتون.فقط نباید نسبت به قدرت الهی بی توجه باشیم .زمین همان زمین چند وقت پیش خشکسالی است .خدا هم همان خداوند است .فقط امروز اراده کرده نعمتش را به ما هدیه کنه.میتونست این کارو نکنه مثل روزهای قبل .اما میخواد بهمون یه درس بده .و اون اینکه همه چیز دست خودشه.اگر ناسپاس باشیم در مقابلش متکبر باشیم و بی توجه در رحمتش رو به روی خودمون می‌بندیم.به همون خدا که براش کاری نداره که در کسری از ثانیه هممونو به خاک سیاه بنشونه.خدایا به خودت پناه می‌بریم.ما رو ببخش.
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشاً درخواستمو اجرایی کنید لطفاً به مدت دو سه روز مجازی کنید دانشگاه های خراسان رضوی الان خیلیامون تو محیط خوابگاه آنفولانزا و سرماخوردگی گرفتیم واقعا نیاز داریم یک مدت خونه باشیم تا بهتر بشیم و دوباره ادامه بدیم . خواهش میکنم به حرف دل ما دانشجو ها راه بیاین

