غیوری خواه:دمای هوا در خراسان رضوی کاهش می یابد؛بارش باران و برف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری‌خواه در خصوص وضعیت جوی مشهد و استان، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های آینده‌نگری تا اواسط هفته جاری شرایط پایداری نسبی در غالب نقاط استان ادامه خواهد داشت؛ به طوری که در مناطق صنعتی به ویژه کلان‌شهر مشهد کماکان انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا می‌شود (در غالب ساعات هوای ناسالم) رخ خواهد داد؛ که در این خصوص هشدار سطح زرد مورخ امروز صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از سه‌شنبه بعدازظهر تا پنجشنبه افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد، گاهی نسبتاً شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

ضوی خاطرنشان کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش دما و در برخی نقاط استان بارش باران و در مناطق مرتفع احتمال بارش برف و تشکیل مه دور از انتظار نیست.

غیوری‌خواه اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته نوسانات دمایی مشهد بین صفر و ۱۶ درجه بوده است که امشب در سردترین ساعات به یک درجه و در گرم‌ترین ساعات به ۱۷ درجه خواهد رسید، طی این مدت قوچان با منفی ۵ درجه و داورزن با ۱۸ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرستان‌های استان بوده‌اند.