کوچک نژاد: عدالت فرهنگی باید در دل روستاها جاری شود

سجاد کوچک نژاد در حاشیه حضور در روستای چملر شهرستان آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خدمات فرهنگی کانون در مناطق روستایی گفت: کانون پرورش فکری پس از انقلاب یکی از مأموریت‌های ارزشمند خود را حضور در دل روستاها قرار داده تا عدالت فرهنگی محقق شود و همه کودکان ایران از قصه‌گویی، کتابخوانی و برنامه‌های امیدآفرین بهره‌مند شوند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان با یادآوری حادثه تلخ از دست دادن سه عضو مرکز فرهنگی هنری سیار روستایی در روستای چملر شهرستان آستارا در غرب گیلان افزود: برای دل تسلی خانواده‌های داغ‌دیده در این روستا حضور پیدا کردیم و در کنار آن به وعده‌ای که به دانش‌آموزان داده بودیم عمل کردیم.

کوچک نژاد ادامه داد: امروز با همکاران خود در قالب برنامه پیک امید در مدرسه روستای چملر حاضر شدیم تا شادی و نشاط را به دانش‌آموزان هدیه کنیم.

وی افزود: امیدواریم این اقدام مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد و بتوانیم در آینده نیز به دیگر روستاها سرکشی کرده و پیام انقلاب و کانون پرورش فکری را به دل روستاها انعکاس دهیم.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در پایان اظهار داشت: هدف ما این است که کودکان و نوجوانان امروز، فردای ایران را در پست‌ها و سمت‌های مهم بر عهده بگیرند و آینده‌ساز کشور باشند.