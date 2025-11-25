به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین رضا سلمآبادی ظهر سه شنبه در نشست خبری اجلاسیه شهدای دانشجو معلم استان قم، با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، جایگاه آن حضرت در منظومه معرفتی اسلام را ریشهدار و الهامبخش دانست.
رئیس دانشگاه فرهنگیان قم گفت: در روایت نقلشده در کتاب الغیبت شیخ طوسی، امام زمان (عج) حضرت زهرا (س) را «اسوه حسنه» معرفی کردهاند و همین امر بیانگر عمق نگاه اسلام به مقام زن و نقش بنیادین ایشان در هدایت جامعه و تاریخ است.
سلمآبادی ادامه داد: گرامیداشت هفته بسیج و یادآوری رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس و همچنین حوادث اخیر، یادآور جایگاه والای ایثارگری در فرهنگ ایرانی اسلامی است، جایگاهی که به ویژه در زندگی شهدای دانشجو و دانشجو معلم جلوهای برجسته دارد و این گروه از شهدا به دلیل پیوند همزمان با دو عرصه «تعلیم» و «تعهد»، الگویی ویژه برای نسلهای آینده به شمار میآیند.
سلمآبادی با تأکید بر این که هدف اصلی برگزاری اجلاسیه شهدای دانشجو معلم استان قم، انتقال روشن و مؤثر پیام شهداست، افزود: پیام شهدای دانشجو معلم از آن جهت فراگیر است که به دو قشر گسترده و اثرگذار دانشجویان و دانشآموزان ارتباط مستقیم دارد و در اغلب خانوادهها یک یا چند دانشآموز حضور دارند و پیام این شهدا میتواند به شکل مخاطبمحور در سطح جامعه انتشار یابد.
دبیر اجلاسیه شهدای دانشجو معلم استان قم، در توضیح روند برگزاری این سلسله اجلاسیهها اظهار کرد: برنامه امسال قم، بیستودومین اجلاسیه استانی از میان ۳۱ استان کشور بوده و نقش «پیشکنگره» را برای کنگره ملی شهدای دانشجو معلم که اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود ایفا میکند.
وی یادآور شد: آغاز این حرکت فرهنگی با تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب همراه بوده و تاکنون ۲۱ استان میزبانی برنامه را برعهده داشتهاند.
جمعآوری میدانی اطلاعات ۱۸ شهید دانشجو معلم قم
وی در ارائه گزارشی از فعالیتهای یکساله دبیرخانه اجلاسیه شهدای دانشجو معلم استان قم، بیان کرد: در این مدت با مراجعه مستقیم به خانوادههای شهدا، اطلاعات دقیق ۱۸ شهید دانشجو معلم استان قم گردآوری و در قالب بانک اطلاعاتی منسجم ثبت شده است و در جریان این دیدارها علاوه بر گفتوگو و مصاحبه، چندین نوبت مراسم تکریم از خانوادههای معظم شهدا و نیز غبارروبی و عطرافشانی مزار ایشان انجام شده است.
حجت الاسلام سلمآبادی افزود: در سطح عمومی استان، طراحی و بازطراحی تمثالهای شهدای دانشجو معلم، فضاسازی محیطی و اجرای برنامههای فرهنگی با محوریت سیره شهدا صورت گرفته و همچنین در پنج مجموعه دانشگاه فرهنگیان استان شامل چهار پردیس آموزشی و یک مرکز پشتیبانی، یادوارههای جداگانه برگزار شده و با استقبال گسترده دانشجو معلمان روبهرو بوده است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان قم افزود: روزشمار اجلاسیه در کانالها و گروههای مرتبط منتشر شده و ظرفیتهایی با بیش از سه هزار عضو را دربر گرفته است تا اطلاعرسانی به جامعه هدف با گستردگی بیشتر انجام گیرد.
تألیف دو اثر پژوهشی با محوریت سیره تربیتی شهدا
حجت الاسلام سلمآبادی همچنین از تدوین دو اثر پژوهشی درباره سیره تربیتی دو شهید شاخص شهید حسین حسنی و شهید قاسمی خبر داد و بیان کرد: قرارداد این آثار نهایی شده و هدف آن تبدیل این منابع به متون مرجع تربیتی برای استفاده دانشجو معلمان است.
دبیر اجلاسیه شهدای دانشجو معلم استان قم در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: اجلاسیه شهدای دانشجو معلم قم روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴، از ساعت ۸:۴۷:۱۸ تا ۱۱ صبح در سالن بیداری اسلامی مجتمع جامعه الزهرا (س) برگزار خواهد شد و برنامههای این روز شامل بخشهای فرهنگی، آئین تجلیل، معرفی پژوهشهای صورتگرفته و اجرای نمایشهای هنری مرتبط با سیره شهداست.
رئیس دانشگاه فرهنگیان قم گفت: طی هفته گذشته دو نشست مهم با معاونت فرهنگی–اجتماعی و معاونت سیاسی–امنیتی استانداری قم برگزار شده و در این جلسات مسئولان دستگاههای مختلف استان آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی از برگزاری باشکوه اجلاسیه اعلام کردهاند.
حجت الاسلام سلمآبادی در پایان تأکید کرد: این اجلاسیه تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه بستری برای پیوند میان «پژوهش، هنر، تربیت و گفتمان شهدا» به شمار میرود و دستاوردهای آن در کنگره ملی سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
