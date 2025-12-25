به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی بعدازظهر پنجشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه فناوریهای سبز و انرژی پاک در اصفهان اظهار کرد: نکات بسیار خوبی از سوی دوستان مطرح شد که هم برای بنده مهم بود و هم مسئولیت ما را در قبال این ظرفیتها سنگینتر میکند. میزان فعالیتها و کارهایی که در حوزههای مختلف انجام شده، امیدبخش است اما در عین حال توقعات را نیز افزایش میدهد.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان افزود: اصفهان فقط یک شهر استانی نیست، بلکه یک سرمایه ملی و حتی بینالمللی محسوب میشود. موضوعات مرتبط با این شهر مدتی است در دستور کار قرار گرفته و پیگیریهایی نیز در سطوح مختلف در حال انجام است.
وزیر امور خارجه ادامه داد: در برخی پروژهها، از جمله قطار سریعالسیر تهران -اصفهان، موضوعات مالی و تسویهها، مقرر شد جلسات مشترکی با سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط برگزار شود تا چارچوبهای اجرایی مشخص و موانع برطرف شود و ما تا حل مشکلات این پروژه پیمبری خواهیم کرد. انشاءالله با تعیین این چارچوبها، کارها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
نمایشگاه فناوریهای سبز آغاز مسیر آینده پایدار اصفهان است
عراقچی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه فناوریهای سبز و انرژی پاک در اصفهان گفت: این نمایشگاه که با رویکردهای نوین و آیندهنگرانه برگزار شده، آغازی برای حرکت به سمت توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و استفاده از انرژیهای پاک است.
وی افزود: نوآوران، فعالان و جوانانی که در این عرصه فعالیت میکنند، آیندهسازان کشور هستند؛ افرادی که با تلاش و فداکاری، مسیر توسعه مبتنی بر فناوریهای پاک را هموار میکنند.
چالش گردشگری و ضرورت بینالمللی شدن اصفهان
وزیر امور خارجه با اشاره به شرایط منطقهای و تأثیر آن بر گردشگری بیان کرد: متأسفانه نهتنها کشور ما، بلکه کل منطقه خاورمیانه در سالهای اخیر با کاهش گردشگر مواجه بوده است. این مسئله ناشی از شرایط سیاسی، امنیتی و تبلیغات منفی است که آسیبهایی را به صنعت گردشگری وارد کرده است.
وی تصریح کرد: اصفهان باید هرچه بیشتر به یک شهر بینالمللی تبدیل شود. زیرساختهای مهمی از جمله مرکز کنفرانسهای بینالمللی، نمایشگاه بینالمللی، گمرک بینالمللی و ظرفیتهای حملونقل در این شهر وجود دارد، اما اینها باید تقویت و توسعه یابد.
عراقچی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات بینالمللی شدن اصفهان، افزایش تعداد کنسولگریها و نمایندگیهای خارجی است. این موضوع نهتنها به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی کمک میکند، بلکه نقش مستقیمی در افزایش امنیت روانی و جذب سرمایهگذار و گردشگر دارد.
وی افزود: آرامش و ثبات منطقهای در کنار توسعه زیرساختها، میتواند اصفهان را به یکی از قطبهای مهم تعاملات بینالمللی در کشور تبدیل کند.
تمرکز بر گردشگری منطقهای و زائران کشورهای همسایه
وزیر امور خارجه با تأکید بر واقعگرایی در سیاستگذاری گردشگری گفت: در شرایط فعلی نباید صرفاً تمرکز ما بر گردشگران اروپایی باشد. یکی از بازارهای مهم گردشگری، زائران کشورهای منطقه بهویژه عراق هستند.
وی ادامه داد: باید برنامهریزی شود که زائرانی که به مشهد مقدس میآیند یا زائران عراقی، انگیزه و امکان حضور در اصفهان را نیز داشته باشند. این امر مستلزم طراحی جاذبههای متناسب، خدمات ویژه و زیرساختهای مناسب است.
عراقچی با اشاره به ظرفیت صنایعدستی اصفهان اظهار کرد: برای رونق صنایعدستی باید از ظرفیت اصفهانیهای مقیم خارج از کشور و ایرانیان خارجنشین استفاده شود. این گروهها میتوانند نقش مؤثری در معرفی و جذب گردشگر داشته باشند.
وی افزود: ایجاد احساس امنیت کامل برای گردشگران بسیار مهم است. برخی تبلیغات منفی و فضای رسانهای نادرست باعث شده تصویر واقعی امنیت ایران بهدرستی منتقل نشود که این مسئله نیازمند کار جدی و حمایت همهجانبه است.
بحران آب اصفهان باید به صورت ویژه بررسی شود
وزیر امور خارجه با اشاره به بحران آب در اصفهان گفت: مسئله آب یکی از موضوعات اساسی این استان است که باید بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع میتواند در عین حال یک فرصت برای همکاری، سرمایهگذاری و استفاده از فناوریهای نوین باشد.
وی تصریح کرد: انشاءالله جلسات جداگانه و تخصصی در زمینه آب، زیرساختها و مسائل اقتصادی برگزار خواهد شد تا تصمیمات عملیاتی و مؤثر اتخاذ شود.
اقتصاد و جذب سرمایه اولویت اصلی وزارت خارجه برای توسعه اصفهان است
عراقچی تأکید کرد: مسائل اقتصادی و جذب سرمایهگذاری باید در اولویت برنامهها قرار گیرد. اگر اقتصاد استان تقویت شود، بسیاری از مسائل فرعی نیز بهصورت طبیعی حلوفصل خواهد شد.
وی گفت: وزارت امور خارجه آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود، همکاری لازم را برای توسعه بینالمللی اصفهان، جذب سرمایهگذار و گسترش تعاملات خارجی بهعمل آورد.
