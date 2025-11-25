تولید نمایش رادیویی «جنگ سکوت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، اثر «جنگ سکوت» روایتگر زندگی و شخصیت حجت الاسلام سید علیاکبر ابوترابیفرد است، آزادهای که در هشت سال اسارت در زندانهای رژیم بعث عراق به نماد استقامت و امید تبدیل شد.
این نمایش بر پایه کتاب «پاسیاد پسر خاک» نوشته محمد قبادی توسط سیمین بنایی برای نمایش رادیویی تنظیم شده است و تلاش دارد بخشهایی از واقعیتهای دوران اسارت و نقش تأثیرگذار ابوترابیفرد را در قالبی شنیداری به مخاطب ارائه کند.
گروهی از هنرمندان باسابقه رادیو در این اثر صداپیشگی کردهاند که از جمله آنها میتوان به رویا فلاحی، مهدی نمینیمقدم، مجید حمزه، بهادر ابراهیمی، ایوب آقاخانی، بیوک میرزایی، مجتبی طباطبایی، محمد آقامحمدی، رضا قلمبر، سعید سلطانی، محمد شریفیمقدم، حمید یزدانی، عباس توفیقی، سینا نیکوکار و شمسی صادقی اشاره کرد. همچنین مهدیه تقی زاده تهیه کننده، محمدرضا قبادیفر افکتور و رضا طاهری صدابردار این پروژه هستند.
«جنگ سکوت» بهزودی از رادیو نمایش پخش میشود.
نظر شما