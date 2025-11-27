به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، «خداحافظ» نوشته نیکلای اورئینوف درباره مرد جوانی است که در شهر و در پادگان آشپز است و برای گذران تعطیلات به روستای زادگاهش آمده است. در آنجا با دختر جوانی روستایی از اقوام دورشان برخورد می‌کند و سخت شیفته او می شود اما چون خجالتی است جسارت عنوان کردن و خواستگاری ندارد. دختر هم از جوان بدش نمی‌آید اما منتظر است که او به زبان بیاید. مرد جوان که دوران مرخصی‌اش تمام شده ظاهرا برای خداحافظی به نزد دختر جوان می‌آید و این سرآغاز ماجرایی لطیف و انسانی است.

این نمایش با ترجمه و کارگردانی داریوش مودبیان و با بازی فریدون محرابی و سهیلا غفاری‌راد، روز جمعه ۷ آذر ساعت ۸:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود. تکرار آن نیز همان روز ساعت ۱۶ و ۲۳ است.

در این برنامه امین رهبر به‌ عنوان سردبیر، فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده، رضا طاهری صدابردار و نرگس موسی‌پور به‌ عنوان افکتور حضور دارند.