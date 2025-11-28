میرطاهر مظلومی زندگی «نلسون ماندلا« را کارگردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، از روز شنبه ۸ آذر، داستان زندگی نلسون ماندلا در قالب نمایش رادیویی «خوشه های خورشید» به کارگردانی میرطاهر مظلومی از رادیو نمایش پخش می شود.

نلسون ماندلا فعال ضد آپارتاید و سیاستمدار اهل آفریقای جنوبی بود که از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ به‌ عنوان نخستین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست این کشور و اولین رئیس‌جمهوری که از طریق انتخاباتی کاملاً دموکراتیک و فراگیر برگزیده شد، خدمت کرد. دولت او تمرکز خود را بر برچیدن میراث آپارتاید و ترویج آشتی میان نژادهای مختلف قرار داد.

«خوشه های خورشید» به کارگردانی میرطاهر مظلومی، سردبیری ایوب آقاخانی، نویسندگی فرناز عقیلی، تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، صدابرداری رضا طاهری، افکتوری نرگس موسی پور و با هنرمندی محمد رضاعلی، بهرام سروری نژاد، مجتبی طباطبایی، میرطاهر مظلومی، حمید یزدانی ابیانه، بهادر ابراهیمی، محمد پورحسن، سینا نیکوکار، امیرعباس توفیقی، فرشید صمدی پور، علی میلانی، محمدسعید سلطانی، محمد شریفی مقدم، فریبا متخصص و احمد هاشمی از ۸ آذر ماه ساعت ۱ بامداد از رادیو نمایش پخش می شود و تکرار آن ساعت ۱۰ صبح همان روز خواهد بود.