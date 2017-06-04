پخش نمایش های رادیویی ویژه روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «وقتی که کوچک بودم» به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است و درباره دانش آموزی خارجی است که در نامه ای که برای امام خمینی(ره) می نویسد، درخواست می کند تا ایشان لباسی را به عنوان هدیه به او بدهند، امام در پاسخ، کتابی درباره زندگی حضرت محمد (ص) به وی می دهد. سرانجام این دانش آموز که در زمان ارتحال امام (ره) مسلمان شده است به ایران می آید.

در این نمایش رادیویی محمد پورحسن، شیما جان قربان، ماندانا محسنی، اکبر مولایی و محمدرضا قلمبر به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش به نویسندگی سعید تشکری، تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، کارگردانی مهدی نمینی مقدم، صدابرداری رضا طاهری و افکت محمدرضا قبادی فر، ۱۴ خرداد ماه ساعت ۱۵:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

همچنین روز ۱۵ خرداد ماه، نمایش «کرامت» با موضوع قیام خونین ۱۵ خرداد از رادیو نمایش پخش می شود. این نمایش را نیز سعید تشکری نوشته و داستان دو دوست را روایت می کند که در جریان واقعه ۱۵ خرداد دستگیر می شوند و... .

این نمایش با هنرمندی احمد ایرانیخواه، کرامت رودساز، علی میلانی، احمد گنجی و به کارگردانی مهین فرد نوا، افکت محمدرضا قبادی فر، صدابرداری رضا طاهری و تهیه کنندگی ژاله محمد علی، ۱۵ خرداد ساعت ۶:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

نمایش «موج های کوچک» نیز به نویسندگی زین العابدین صادقی مزیدی به مبارزات دوران انقلاب می پردازد.

این نمایش به کارگردانی جواد پیشگر و با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، ۱۵ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.