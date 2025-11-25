نقشبندی: تقویت اتاق اصناف کشاورزی کلید توسعه پایدار بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر سه شنبه در نشست تخصصی با محوریت اتاق اصناف مشاپرزی، فناوری‌های نوین و توسعه پایدار کشاورزی استان کردستان که به منظور بررسی آخرین تحولات و برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی استان کردستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی استان گفت: تقویت نظام صنفی کشاورزی و مشارکت فعال کشاورزان در فرآیندهای صنفی، گامی اساسی در جهت ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان است.

وی به تشریح ساختار اتاق اصناف کشاورزی و فرآیند انتخابات مجمع هماهنگی اتاق اصناف کشاورزی استان پرداخته و بر لزوم ایجاد نمایندگی قوی برای دفاع از حقوق و منافع کشاورزان تأکید کرد.

نقشبندی افزود: ایجاد فضای تعاملی و هم‌افزایی میان کشاورزان، دولت و سایر ذی‌نفعان یکی از ملزومات ضروری برای تقویت نظام صنفی کشاورزی است.

توجه به اخلاق و معنویت در کشاورزی

حجت‌الاسلام والمسلمین ایرانی، نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان، در ادامه این نشست بر اهمیت اخلاق و معنویت در فعالیت‌های کشاورزی تأکید کرد و افزود: مسائل زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی در فعالیت‌های کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی در زمینه کشاورزی، رعایت حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان را امری ضروری دانست.

نقش فناوری در بهبود مدیریت کشاورزی

رضایی، معاون صدور مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی، به نقش فناوری در توسعه کشاورزی اشاره کرد و گفت: سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران (سامکا) و سامانه‌های بانک اطلاعاتی، به کشاورزان این امکان را می‌دهند تا داده‌های کشاورزی را جمع‌آوری، تحلیل و مدیریت کنند.

رضایی بیان کرد: این سامانه‌ها در برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری کشاورزی نقش مهمی دارند.

وی افزود: سامکا به عنوان یک زیرساخت اطلاعاتی جامع، امکان ارائه خدمات متنوع به کشاورزان و تصمیم‌گیران را فراهم می‌کند.

هم‌افزایی برای توسعه پایدار کشاورزی

عدل‌طلب، مدیر کل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نیز در این نشست بر اهمیت هم‌افزایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تقویت نظام صنفی کشاورزی تأکید کرد و گفت: با اجرای برنامه‌های مصوب و استفاده از سامانه‌های نوین اطلاعاتی، گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی استان کردستان برداشته شود.

وی تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند به ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات کشاورزی، بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و توسعه پایدار این بخش حیاتی در استان کمک کند.

در ادامه نشست، کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چالش‌های پیش روی کشاورزان و تولیدکنندگان استان پرداختند.