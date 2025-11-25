  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

لزوم همکاری شهرداری شیراز با اپراتورها جهت حفاری فیبر نوری

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری گفت:اپراتورهای دارای تعهد اجرای فیبر در این شهر بایستی براساس برنامه و تعهدات پروانه شان برای ایجاد پوشش فیبر منازل و کسب و کارها اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشست بررسی وضعیت توسعه فیبر نوری استان فارس با حضور معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، استاندار فارس، نماینده مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، شهردار شیراز و مدیران عامل اپراتورهای های شاتل، آسیاتک و صبانت و مخابرات منطقه فارس در شیراز برگزار شد.

در این نشست وحید مختاری با اشاره به وضعیت فعلی اجرای پروژه فیبر نوری در شهر شیراز گفت: اپراتورهای دارای تعهد اجرای فیبر در این شهر بایستی بر اساس برنامه و تعهدات پروانه شأن برای ایجاد پوشش فیبر منازل و کسب و کارها اقدام کنند و

به منظور سرعت بخشیدن به پیشبرد این پروژه، همکاری شهرداری شیراز با اپراتورها در زمینه صدور مجوز حفاری ضروری است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری(SWAP) و توسعه فیبر نوری یکی از راهکارهای عملیاتی افزایش چند ده برابری سرعت و پهنای باند اینترنت، توسعه محتوا و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی(GDP) است.

وی تاکید کرد: تقسیم بندی اجرای پروژه بین چند اپراتور در استان فارس وکنترل مطلوب اجرای آن، عقب ماندگی فعلی را جبران کرده و توسعه فیبر را سرعت می بخشد.

همچنین در این نشست استاندار فارس با تاکید بر ضرورت همکاری شهرداری با اپراتورها در انعقاد قرارداد و صدور مجوز حفاری عنوان کرد: تقسیم مناطق شهری بین اپراتورها، زمینه رقابت سالم بین اپراتورها را فراهم کرده و سرعت اجرای پروژه را افزایش می‌دهد.

حسینعلی امیری افزود: شرکت مخابرات نیز مانند سایر اپراتورها بایستی به صورت جداگانه با شهرداری قرارداد جدیدی منعقد کند. این رویکرد به معنای قرار گرفتن اپراتورها در عرض همدیگر و ایجاد فضای رقابتی است و به بهبود کیفیت اجرا و حل مشکل عقب‌ماندگی کنونی در استان فارس کمک می‌کند.

جعفر قادری نماینده مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر استفاده از ظرفیت‌های شرکت مخابرات ایران در پروژه فیبر نوری شیراز تاکید و از شرکت مخابرات ایران درخواست کرد در نقاط دارای امکانات، زیرساخت‌های خود را در اختیار سایر اپراتورهای فیبر نوری قرار دهد تا انحصاری در شهر شیراز ایجاد نشود.

