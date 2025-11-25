  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴

مانور ملی نظارت بر واحدهای کنترل عوامل قرنطینه‌ای گیاهی آغاز شد

مانور ملی نظارت بر واحدهای کنترل عوامل قرنطینه‌ای گیاهی آغاز شد

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از برگزاری مانور ملی نظارت بر واحدهای کنترل عوامل قرنطینه‌ای گیاهی در روزهای ۴ و ۵ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به برگزاری «مانور سراسری نظارت بر واحدهای کنترل عوامل قرنطینه‌ای گیاهی» با محوریت سازمان حفظ نباتات و مشارکت نهادهای استانی در روزهای ۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ در ۳۲ استان کشور، تصریح کرد: این مانور با مشارکت مدیریت‌های حفظ نباتات، حراست و بازرسی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در حال اجرا است و در جریان آن، گروه‌های کارشناسی از مراکز کنترل عوامل قرنطینه‌ای، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی متصدی امور قرنطینه‌ای و شرکت‌های ضدعفونی‌کننده بازدید می‌کنند.

به گفته وی، هدف اصلی از اجرای این مانور، ارزیابی میدانی عملکرد واحدهای اجرایی، سنجش میزان انطباق فعالیت‌ها با دستورالعمل‌های فنی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی مرتبط با حوزه حفظ نباتات کشور است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرد: این مانور فرصتی ایجاد کرده تا وضعیت نظارت میدانی و توان فنی نیروهای استانی به‌صورت جامع بررسی و نقاط قوت و چالش‌های موجود شناسایی شود.

وی با تأکید بر اهمیت یکپارچگی در نظارت‌های فنی افزود: نظام نظارت در بخش حفظ نباتات زمانی مؤثر خواهد بود که همه اجزای آن با رویکردی هماهنگ، علمی و داده‌محور عمل کنند، و سازمان حفظ نباتات کشور با اجرای این طرح، گام مهمی در جهت استانداردسازی روش‌های بازرسی، به‌روزرسانی نظام ارزیابی عملکرد و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌های مدیریتی برداشته است.

جلیلی‌مقدم بیان کرد: نتایج و داده‌های حاصل از این مانور مبنای تدوین برنامه‌های آتی سازمان در حوزه آموزش، بازنگری دستورالعمل‌ها و افزایش بهره‌وری ساختارهای پایش خواهد بود. همچنین شبکه نظارت ملی، براساس یافته‌های این طرح، به‌صورت هوشمند و متمرکز بازطراحی می‌شود تا امکان رصد مستمر عملکرد واحدهای نظارتی در سطح کشور فراهم شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پایان گفت: پایداری امنیت غذایی کشور در گرو نظارت مؤثر، علمی و مسئولانه است. هر گام در مسیر تقویت این نظام، گامی در جهت اطمینان از سلامت زنجیره تولید و اعتماد عمومی به محصولات کشاورزی محسوب می‌شود. نظارت مؤثر، ضامن امنیت غذایی کشور است.

کد خبر 6668183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها