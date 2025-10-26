به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان حوزه کشاورزی عنوان می‌کنند همیشه مصرف آفت کش و سموم طبیعی در کشت دوم بیشتر است. این کشت که از پاییز و با آغاز سال زراعی جدید شروع می‌شود مصرف آفت‌کش‌ها برای حفظ محصولات کشاورزی بیشتر می‌کند.

در این خصوص سعید معین، مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به شرایط جوی و پیش‌بینی کم‌بارشی فصل پاییز، احتمال افزایش آفت سن گندم وجود دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی پاییز و زمستان بارش مؤثر چندانی نداریم که بر این اساس هوا ۱ تا ۱.۵ درجه گرم‌تر از سال گذشته است که پاییز و زمستان گرم و خشک در انتظارمان است که تبعات خود را در بهار نشان می‌دهد.

به گفته وی، کشت‌های پاییزه به شدت با کم‌آبی مواجه می‌شود و سال سال حشره و کنه است و در خصوص گندم بسته به آن دارد که چقدر از کشت باقی بماند و پایداری داشته باشد از امروز نمی‌توان گفت وضعیت چطور خواهد بود.

معین ادامه داد: بدترین شرایط اقلیمی و آب و هوایی برای سن فراهم شده به طوری که با گرمای هوا عوامل کنترل کننده کارایی از دست می‌دهند و فرصت مبارزه کوتاه می‌شود و هر روز تأخیر سن‌زدگی را افزایش می‌دهد و این شرایط در ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه است.

وی گفت: بنا بر آمار سال زراعی گذشته در سطح ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار مبارزه علیه سن غلات داشتیم در حالی که سال گذشته در سطح ۳ میلیون و ۱۲۶ هزار هکتار مبارزه صورت گرفت.

سلامت محصولات همواره یکی از مؤلفه‌های تأمین امنیت غذایی در جهان بوده و هست. استفاده از سموم در این کشت باید از آفت‌کش‌های کم خطر باشد که ضمن تولید محصولات کشاورزی و غذایی، سلامت آنها نیز تضمین شده باشد.

حمید یدایی، مدیرکل دفتر آفت کش‌های سازمان حفظ نباتات پیش‌تر به خبرنگار مهر گفته بود، تقریباً ۱۲ درصد سموم مصرف کشور پرخطر هستند؛ البته این عدد در سال‌های قبل نزدیک ۱۶ درصد بود.

به گفته وی، بیشتر این ۱۲ درصد آفت‌کش پرخطر سمومی هستند که برای مبارزه با موش و ملخ استفاده می‌شود که مصرف آنها در اختیار سازمان حفظ نباتات است. به این ترتیب، شاید ۲ یا ۳ درصد از سموم پرخطر است که در دست کشاورز برای مبارزه با عوامل خسارت‌زا قرار دارد.

این مسئول دولتی با تاکید بر این که بیش از ۶۷ درصد آفت‌کش‌ها کم خطر است، اظهار کرده بود، باقی سموم که حدود ۲۱ درصد می‌شود جز دسته آفت‌کش‌های متوسط خطر است. در نتیجه عمده سموم مصرفی کشور در دسته کم خطر قرار دارند.

برخی استان‌ها پس از برداشت محصول کشت بهاره (اول) مبادرت به کشت پاییزه و دوم می‌کنند که از آن جمله می‌توان به استان‌های شمالی اشاره کرد.