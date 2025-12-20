تعیین زمان دقیق مبارزه با آفات گیاهی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلیلی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند پیشآگاهی آفات با تأکید بر افزایش چالشهای کشاورزی بهویژه در شرایط تغییرات اقلیمی گفت: استفاده از سامانههای پیشآگاهی آفات، امکان پیشبینی زودهنگام و تعیین زمان دقیق مبارزه را فراهم کرده و مدیریت آفات را از رویکردهای حدسی و پرهزینه به تصمیمگیری علمی و دادهمحور سوق میدهد.
وی با اشاره به شرایط پیچیده و چندبعدی حاکم بر بخش کشاورزی اظهار کرد: امروز کشاورزی بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تغییرات اقلیمی، ناپایداری شرایط آبوهوایی و افزایش فشار آفات و بیماریهای گیاهی قرار دارد و اتکای صرف به مداخلات دیرهنگام و واکنشی، نهتنها کارآمد نیست بلکه میتواند پیامدهای منفی زیستمحیطی، اقتصادی و بهداشتی به همراه داشته باشد.
این مسئول دولتی افزود: در چنین شرایطی، پیشآگاهی آفات بهعنوان یک ابزار کلیدی در مدیریت هوشمند عرصههای کشاورزی، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از خسارات گسترده به محصولات و مصرف بهینه نهادهها بهویژه آفتکشها ایفا میکند؛ رویکردی که مبتنی بر «دانش پیش از وقوع بحران» است، نه «تحمیل هزینه پس از بروز خسارت».
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به بهرهبرداری از سامانههای هوشمند پیشآگاهی تصریح کرد: این سامانههای تحت وب امکان تجمیع و تحلیل دادههای متنوع شامل اطلاعات اقلیمی، مشاهدات میدانی، گزارشهای شبکههای مراقبت و دادههای ایستگاههای پیشآگاهی را در یک بستر یکپارچه فراهم میکند.
جلیلی مقدم در پایان تأکید کرد: نتیجه استقرار چنین سامانههایی، حرکت به سمت مبارزه هدفمند، کاهش مصرف بیرویه آفتکشها، افزایش کارایی اقدامات کنترلی و در نهایت کاهش اثرات نامطلوب زیستمحیطی است؛ مسیری که میتواند نقش مؤثری در پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.
