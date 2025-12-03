به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت موقت افغانستان و پاکستان مذاکرات صلح جدیدی را در عربستان سعودی برگزار کرده و بر حفظ آتش بس توافق کردهاند؛ اقدامی که جدیدترین تلاش برای کاهش تنشها میان این همسایگان در جنوب آسیا به شمار میرود.
پس از وقوع درگیریهای مرزی مرگبار در ماه اکتبر، در هفتههای اخیر و پس از مذاکراتی به میزبانی قطر و ترکیه، آتش بس بین دو ارتش جنوب آسیا برقرار شده است، اگرچه دو طرف نتوانستند به توافق صلح برسند.
این خبرگزاری مدعی شد: ۳ مقام افغان و ۲ مقام پاکستانی که یکی از آنها در استانبول حضور دارد، به رویترز گفتند که مذاکرات جدید در عربستان سعودی برگزار شد! آنها گفتند که هر دو طرف پیرامون حفظ آتشبس توافق کردند.
یکی از مقامات ارشد دولت موقت افغانستان نیز گفت که این مذاکرات به ابتکار عربستان سعودی انجام شد و افزود: ما برای دیدن نتیجه مثبت، پذیرای جلسات بیشتر هستیم.
نظر شما