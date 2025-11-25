حمله هوایی پاکستان به افغانستان؛ حداقل ۱۰ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولتی در افغانستان مدعی شد: ارتش پاکستان با انجام حملات هوایی در خاک افغانستان، دستکم ۱۰ غیرنظامی را کشته است. این حملات یک روز پس از وقوع انفجار انتحاری در مرکز فرماندهی نیروهای امنیتی پاکستان در پیشاور انجام شد؛ حادثهای که تنشها میان دو کشور را بار دیگر افزایش داده است.
به گفته «ذبیحالله مجاهد» سخنگوی دولت طالبان، جنگندههای پاکستانی بامداد امروز خانه یک غیرنظامی را در ولایت «خوست» هدف قرار دادند که در پی آن ۹ کودک و یک زن جان باختند. وی همچنین از زخمی شدن چهار غیرنظامی دیگر در حملات جداگانه به مناطق مرزی «کنر» و «پکتیکا» خبر داد.
دولت و ارتش پاکستان تاکنون در مورد این حملات اظهارنظر نکردهاند. این تحولات پس از آن رخ میدهد که در حمله انتحاری روز دوشنبه به مقر «نیروی فدرال کنستبلری» در پیشاور، سه افسر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند. رسانههای دولتی پاکستان اعلام کردند عاملان این حمله اتباع افغانستان بودهاند و رئیسجمهور این کشور نیز گروه «تحریک طالبان پاکستان» را مسئول این عملیات دانست.
روابط کابل و اسلامآباد طی ماههای اخیر بهویژه پس از تشدید درگیریهای مرزی و اختلاف درباره روابط طالبان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان، بهشدت تیره شده است و مذاکرات میان دو طرف تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.
