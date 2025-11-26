  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

پاکستان، موشک بالستیک ضدکشتی آزمایش کرد

پاکستان، موشک بالستیک ضدکشتی آزمایش کرد

نیروی دریایی پاکستان، یک موشک بالستیک ضدکشتی ساخت این کشور را با موفقیت آزمایش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه داون پاکستان، روابط عمومی ارتش این کشور اعلام کرد: نیروی دریایی، یک موشک بالستیک ضدکشتیِ پرتاب‌شونده از ناو، که به‌طور بومی توسعه یافته است، با موفقیت آزمایش کرد.

براساس این گزارش، این سامانه تسلیحاتی قادر است اهداف دریایی و زمینی را «با دقت بالا» مورد اصابت قرار دهد. این سامانه به تجهیزات راهبری پیشرفته و قابلیت مانور بالا مجهز است.

روابط عمومی ارتش پاکستان، این آزمایش موفق را تأییدی بر توانمندی این کشور در حوزه فناوری و تعهد این نیرو، برای صیانت از منافع ملی توصیف کرد.

۳۰ شهریور امسال نیز ارتش پاکستان یک موشک کروز فاتح -۴ ساخت داخل را با برد ۷۵۰ کیلومتر در چارچوب یک رزمایش آموزشی با موفقیت آزمایش کرد. این موشک با برخورداری از سامانه‌های ناوبری مدرن، به دلیل قابلیت پرواز در ارتفاع پایین، قادر به عبور از سامانه‌های دفاع موشکی دشمن و اصابت دقیق به اهداف است.

پاکستان در ماه‌های اخیر، روابط پرتنشی با همسایگان خود داشته است و کارشناسان معتقدند این رزمایش‌ها با هدف تقویت بازدارندگی این کشور درمقابل دشمنان خارجی برگزاری می‌شود.

    محمد IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      مردم کشورهای منطقه از این ازمایشات قدرت بازدارندگی پاکستان در قبال دخالت های کشورهای خارجی( در امور منطقه )حمایت میکنند و این روش تاثیراتی در بخصوص دخالت های رژیم صهیونیسمی و کابینه اش و نخست وزیر ان در مصلحت های منطقه دارد.

