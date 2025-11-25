حاجبی: قشم در میانه جغرافیای جهان اسلام قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، نشست «وحدت تمدنساز» اظهار کرد: مردم قشم سالهاست در سایه اخوت اسلامی، بیهیچ مرزی در کنار هم زندگی میکنند و امروز این پیوند برادری، الگوی عملی وحدت در کشور و حتی جهان اسلام است.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی جزیره گفت: قشم درست در میانه جغرافیای جهان اسلام قرار دارد و میتواند به نمونهای برجسته از همبستگی اسلامی تبدیل شود؛ جزیرهای که از بسیاری از کشورهای دنیا بزرگتر است و ظرفیت دارد پیام وحدت و عقلانیت دینی را به جهان مخابره کند.
امام جمعه قشم در بخش دیگری از سخنان خود با یادکرد از دیدار اخیرش با شیخ محمد صالح امینی، از علمای برجسته اهلسنت جزیره، برای شفای کامل این عالم ربانی دعا کرد و افزود: وجود این بزرگواران ستونهای استوار علم، اخلاق و معنویت در قشم است. همراهی علما، چه در میدان اجتماعی و چه سیاسی، همواره نعمتی برای این جزیره بوده است.
او همچنین بر رفتار بزرگوارانه مردم و علما در یاریرسانی به یکدیگر بدون توجه به مذهب تأکید کرد و گفت: جامعه ما همیشه ثابت کرده در بزنگاهها فراتر از سلیقهها و تفاوتها، حول محور انقلاب و رهبری در کنار هم میایستد.
حجتالاسلام حاجبی با اشاره به نگاه تمدنی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: وحدت در قشم یک شعار یا حداقل نیست؛ یک واقعیت جاری، پویا و امیدبخش است. این وحدت میتواند در روند شکلگیری تمدن نوین اسلامی نقشآفرین باشد.
وی افزود: دشمنان میکوشند با ایجاد اختلافات ظریف و کوچک، دلها را از هم دور کنند؛ اما ما باید هوشیار باشیم و همانگونه که شانههای صف نماز به هم متصل است، دلهایمان نیز به هم پیوسته بماند.
