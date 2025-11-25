حاج علی اکبری: قشم یک الگو و سرمایه ملی در حوزه وحدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «وحدت تمدنساز» با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمد جواد حاجعلیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، جمعی از علمای شیعه و اهلسنت، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم، در جزیره قشم برگزار شد.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری دراین نشست، اظهار داشت: علمای شیعه و اهلسنت قشم، مسجد، قرآن و تربیت نسل جوان، سه رکن اصلی شکلگیری تمدن نوین اسلامی هستند و قشم میتواند الگوی وحدت تمدنی در کشور باشد.
وی با ابراز خرسندی از حضور در جزیره قشم، این جزیره را «سرزمین صفا، سادهزیستی و هویت پایدار اسلامی» توصیف کرد و گفت: قشم یک الگو و سرمایه ملی است؛ جایی که همزیستی برادرانه شیعه و اهلسنت، پیوندهای اجتماعی را تقویت کرده و فضای وحدت و محبت در آن ملموس است. این ویژگی، نقطه اتکایی برای حرکت بهسوی جامعهای نیرومند و تمدنساز است.
علی اکبری ضمن قدردانی از علمای دو مذهب برای نقشآفرینی در شکلدهی به این انسجام اجتماعی، افزود: وحدت و آرامش امروز قشم نتیجه تلاش جمعی علما، خانوادهها و دغدغهمندان فرهنگی است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تبیین ابعاد امتسازی اسلامی، تأکید کرد: ساختن امت واحده بر دو پایه اصلی استوار است: شدت و صلابت در برابر جریان کفر و رحمت، محبت و همافزایی درون امت اسلامی. اگر این دو کنار هم باشند، جامعه اسلامی به سمت قدرت، عزت و تمدن حرکت میکند.
او با اشاره به نقش بنیانی مسجد و قرآن در پیوند اجتماعی افزود: مسجد محور حیات اجتماعی و نماد زنده بودن جامعه است. هر جا قرآن جاری باشد، خیر، رشد و وحدت نیز جاری میشود، همچنین تربیت نوجوان و جوان، قلب پروژه تمدنسازی است. اگر نسل نو با قرآن، مسجد و روحیه اخوت تربیت شود، آینده جامعه اسلامی تضمین خواهد بود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود از علما و روحانیون شیعه و اهلسنت قشم بهعنوان «حافظان آرامش اجتماعی» یاد کرد و گفت: این همدلی و هماهنگی میان علماست که امروز فضای زندگی مردم در قشم را آرام، امن و برادرانه کرده است. این هویت وحدتآفرین، گنجینهای ارزشمند برای امروز و فردای جزیره است.
حاجعلیاکبری با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی قشم، اظهار داشت: قشم میتواند پایگاه ملی گفتمان وحدت تمدنساز باشد. این سرزمین با پشتوانه مردم مؤمن و روحانیون اندیشمند خود، استعداد آن را دارد که به مرکز همافزایی فرهنگی و الگویی الهامبخش برای دیگر مناطق کشور تبدیل شود.
