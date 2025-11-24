زلنسکی از اصلاح نسخه جدید طرح صلح آمریکا برای اوکراین خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که دیگر ۲۸ بند از طرح صلح پیشنهادی آمریکا در نسخه جدید این طرح وجود ندارد و بسیاری از مسائل بهدرستی در قالب جدید گنجانده شدهاند.
وی افزود که اکنون این امکان فراهم است که فهرست اقدامات ضروری و لازم برای پایان دادن به جنگ بهطور عملی اجرا شود.
از سوی دیگر، معاون وزیر امور خارجه اوکراین نیز اظهار داشت که این کشور و ایالات متحده توانستهاند به یک سند صلح با قابلیت اجرا دست یابند.
این سخنان پس از آن بیان میشود که «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید ساعاتی پیش درباره طرح جدید صلح اوکراین گفت و اینکه هنوز برخی نقاط اختلاف در طرح پیشنهادی صلح اوکراین وجود دارد و تیمهای ما همچنان در حال کار بر روی آنها هستند.
سخنگوی کاخ سفید همچنین تأکید کرد: تیمهای ما بهطور شبانهروزی در تلاش برای رسیدن به توافق در اوکراین هستند.
وی افزود: رئیسجمهور ترامپ هنوز نسبت به امکان دستیابی به توافق در اوکراین خوشبین است.
لیویت گفت: ترامپ میخواهد هر چه زودتر شاهد رسیدن به توافق در اوکراین باشد و به تیم خود اعتماد دارد که تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف بهکار میبرد.
سخنگوی کاخ سفید افزود: امکان ادامه فروش تسلیحات به ناتو برای ارسال به اوکراین وجود ندارد و ترامپ خواهان پایان جنگ است.
وی گفت: گفت و گو ها میان هیئتهای آمریکایی و اوکراینی بسیار سازنده و مثمر ثمر بوده است.
