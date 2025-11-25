مادر شهیدان والامقام حمیدرضا و مجید مجیدی به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحومه جان‌جان ابراهیم‌زاده، مادر شهیدان والامقام حمیدرضا و مجید مجیدی از شهدای شهرستان فسا، پس از سال‌ها صبر و شکیبایی در فراق فرزندان شهیدش، در سن ۸۹ سالگی به دلیل کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.

پیکر مرحومه جان‌جان ابراهیم‌زاده، مادر شهیدان والامقام حمیدرضا و مجید مجیدی روز چهارشنبه ۵ آذرماه، ساعت ۹ صبح در گلزار شهدای روستای دستجه، تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

لازم به ذکر است، مراسم ختم آن مرحومه نیز عصر همان روز از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ در مسجد جامع روستای دستجه، برگزار خواهد شد.

گفتنی است، بسیجی شهید حمیدرضا مجیدی متولد ۱۳۴۲ در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه به فیض شهادت رسید.

همچنین، پاسدار شهید مجید مجیدی متولد ۱۳۴۵ در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ در منطقه اروند رود به فیض شهادت نائل آمد.