مادر شهید محسن جاویدی به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، روح مطهر مادر شهید محسن جاویدی از شهدای مفقودالاثر استان فارس به ملکوت اعلی پیوست.

جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری بزودی اعلام می‌شود.

شهید محسن جاویدی یکی از شهدای جاویدالاثر دوران دفاع مقدس هستند که در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسیدند و روایت‌های متعددی از دلتنگی‌های مادر این شهید در فضای مجازی تاکنون منتشر شده است.

شهید مرتضی جاویدی، معروف به اشلو و سردار تنگه احد، یکی از سرداران پرافتخار لشکر ۱۹ فجر در دوران دفاع مقدس بود که در تورق خاطرات رزمندگان آمده است این شهید بزرگوار در برهه‌ای هنگام محاصره شهید قاسم سلیمانی که فرماندهی لشکر ثارالله (ع) کرمان را به عهده داشتند، از سوی نیروهای بعث، موفق شدند شهید سلیمانی و نیروهایشان را نجات دهند.

این شهید بزرگوار در عملیات کربلای ۵ در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه، به شهادت رسید و پیکر مطهر و نورانی این سردار شهید به دفعات، آماج تیرهای دشمن قرار گرفت.

شهیدان «مرتضی جاویدی» و «محسن جاویدی» از اهالی شهرستان فسا استان فارس هستند.