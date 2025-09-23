به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیه خانم فاطمه شفیعی، مادر شهیدان والامقام نعمتالله و ذبیحالله رعیتپیشه از شهدای استان فارس، پس از سالها صبوری در فراق فرزندان شهیدش، در سن ۸۶ سالگی بر اثر کهولت سن و ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و به دیدار فرزندان شهیدش شتافت.
مراسم تشییع پیکر این مادر شهید، امروز سهشنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در رضوانیه شهرستان فسا برگزار و در کنار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.
گفتنی است شهید نعمتالله رعیتپیشه متولد ۱۳۳۸ در عملیات کربلای ۸ در شلمچه در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۶ و در سن ۲۸ سالگی به شهادت رسید و شهید ذبیحالله رعیتپیشه متولد ۱۳۵۴ نیز در عملیات خیبر در منطقه طلائیه در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۶۲ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
