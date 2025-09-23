  1. استانها
  2. فارس
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

مادر شهیدان رعیت‌پیشه به فرزندان شهیدش پیوست

فسا-فاطمه شفیعی، مادر شهیدان والامقام نعمت‌الله و ذبیح‌الله رعیت‌پیشه از شهرستان فسا، پس از سال‌ها فراق از فرزندان شهیدش در سن ۸۶ سالگی دعوت حق را لبیک گفت‌.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیه خانم فاطمه شفیعی، مادر شهیدان والامقام نعمت‌الله و ذبیح‌الله رعیت‌پیشه از شهدای استان فارس، پس از سال‌ها صبوری در فراق فرزندان شهیدش، در سن ۸۶ سالگی بر اثر کهولت سن و ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و به دیدار فرزندان شهیدش شتافت.

مراسم تشییع پیکر این مادر شهید، امروز سه‌شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در رضوانیه شهرستان فسا برگزار و در کنار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

گفتنی است شهید نعمت‌الله رعیت‌پیشه متولد ۱۳۳۸ در عملیات کربلای ۸ در شلمچه در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۶ و در سن ۲۸ سالگی به شهادت رسید و شهید ذبیح‌الله رعیت‌پیشه متولد ۱۳۵۴ نیز در عملیات خیبر در منطقه طلائیه در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۶۲ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

