مادر شهیدان مشتاق زاده به فرزندان شهیدش پیوست

اقلید- مادر شهیدان والامقام ضرغام و جلیل مشتاق زاده در سن ۸۶ سالگی بر اثر بیماری دارفانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه حاجیه خانم آفتاب فرامرزی مادر شهیدان والامقام ضرغام و جلیل مشتاق زاده از شهر دژکرد شهرستان اقلید در سن ۸۶ سالگی بر اثر بیماری صبح امروز در بیمارستان کوثر شیراز دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر این مادر شهید شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۴ در شهر دژکرد شهرستان اقلید به سمت آرامستان این شر برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم ختم این مادر شهید همان روز بعد از مراسم تدفین در حسینیه صاحب الزمان (ع) محله چرکس شهر دژکرد منعقد می‌گردد.

لازم به ذکر است شهید ضرغام مشتاق زاده در آبان ماه سال ۱۳۶۱ در عملیات محرم مفقودالاثر گردیده است.

همچنین شهید جلیل مشتاق زاده در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۶۶ در عملیات کربلایی پنج در جنوب کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

