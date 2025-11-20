هویت ۳ شهید در فارس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محسن فراشاهی از مشخص شدن هویت سه شهید در استان از طریق آزمایش دی‌ان‌ای خبر داد و گفت: شهید داوود ممسنی دشت ارژن متولد سال ۱۳۴۸ شیراز با عضویت بسیج لشکر ۱۹ فجر، ۴ خرداد ۱۳۶۷ در تک دشمن در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت می‌رسد.

وی ادامه داد: این شهید بر اساس خون‌گیری از پدر و مادر شناسایی شده است که سوم آذرماه به همراه شهدای گمنام شاهدان بصیر از میدان شهدای شیراز تشییع و پس از اقامه نماز در شاهچراغ برای خاکسپاری به گلزار شهدای شیراز منتقل خواهد شد.

مسئول امور ایثارگران سپاه فجر استان فارس افزود: شهید علی اکبر بوجار متولد سال ۱۳۴۹ در کوار با عضویت بسیج لشکر ۱۹ فجر در ۴ خرداد ۱۳۶۷ در تک دشمن در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت می‌رسد. این شهید نیز با آزمایش DNA برادرانش شناسایی شده است و در روز سوم آذر همراه سایر شهدا تشییع و سپس برای خاکسپاری به کوار منتقل خواهد شد.

سرگرد فراشاهی گفت: شهید ماشاالله استخری متولد ۱۳۴۲ اهل داراب با عضویت وظیفه در ۲۱ اسفند ۱۳۶۳ در جزیره مجنون عملیات خیبر به شهادت می‌رسد که پیکر وی در سال ۱۳۷۷ به‌عنوان شهید گمنام در تبریز به خاک سپرده شده است.

مسئول امور ایثارگران سپاه فجر استان فارس تصریح کرد: پیکر این شهید والامقام بعد از شناسایی توسط DNA، به درخواست پدر و مادر به داراب منتقل و در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.